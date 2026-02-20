Polícia pátra po Barbore Kozičovej zo Žiliny: Nevideli ste ju?

ŽILINA - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyhlásilo pátranie po nezvestnej 39-ročnej Barbore Kozičovej zo Žiliny. Informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Menovaná je nezvestná od 19. februára, keď odišla na neznáme miesto. Od tej doby miesto jej pohybu a pobytu je neznáme,“ priblížila Kocková.
Nezvestná je vysoká 170 centimetrov, má štíhlu postavu a tmavé rovné dlhé vlasy, zvláštnym znamením je jazva v strede pravého obočia. Oblečené má čierne legíny, čiernu bundu a obuté semišové čižmy po kolená na podpätku.
„Akékoľvek informácie o nezvestnej môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Kocková.