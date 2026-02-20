Charlize Theron o temných začiatkoch v Hollywoode: OBŤAŽOVANIE a nevhodné ponuky MOCNÝCH

LOS ANGELES - Hollywoodská ikona, ktorá si vybudovala kariéru od modelky po Oscarovú herečku, sa nikdy nebála hovoriť pravdu. A jej slová o tom, ako ju v začiatkoch kariéry obťažovali iní profesionáli pri fotografovaniach či pri konkurzoch u režisérov, dnes znova rezonujú médiami.
V najnovšom rozhovore pre módny magazín Charlize Theron odhalila veľmi osobnú skúsenosť z raných rokov, keď ešte kombinovala modeling a prvé herecké šance. „Pamätám si, že ma fotograf verbálne napádal vyše 15 hodín na jednom fotení. Cítila som sa úplne neľudsky. Stále to občas cítim v sebe,“ povedala herečka bez okolkov. Theron opísala, že fotograf na danom pracovnom stretnutí prekročil hranicu profesionálneho správania. Útočne ju obťažoval, komentoval jej telo a ponižoval ju slovami, kvôli ktorým sa cítila malá a zraniteľná.
Ďalší fotograf sa ju snažil obchytkávať "pod zámienkou upravovania trička" a dotýkať sa jej priamo na mieste, kde sa to nemalo diať. „Musela som mu jasne povedať, aby si držal ruky preč — a to bolo vlastne prvýkrát, čo som skutočne nahlas povedala ‘stop’ pri práci,“ spomenula si Charlize tónom, ktorý pripomínal mix hnevu a úľavy. Theron dodala, že tento typ správania bol podľa nej v tom čase "príliš bežný". A až postupom rokov a narastajúcou sebadôverou si dokázala viac stáť za sebou.
V rozhovore pre americkú verejnoprávnu stanicu NPR Theron otvorene opísala, ako ju raz "veľmi slávny režisér" pozval na konkurz do svojho domu. Privítal ju v pyžame, ponúkol drink a dotýkal sa jej kolena. „Temné myšlienky mi hovorili, že to tak funguje – ale vo vnútri som vedela, že to nie je správne,“ povedala Charlize o zmätku, ktorý prežívala, keď si uvedomovala, že jej intuícia kričí „toto nie je normálne.“
Keď vycítila hranicu, jednoducho povedala: „Prepáčte, musím odísť,“ a pokojne opustila miestnosť. Theron však priznala, že dlho po tom si vyčítala, že neurobila viac, pretože si želala spraviť „všetky tie veci, ktoré si myslíme, že by sme v danej situácii urobili“. Ako povedať režisérovi jasne, aby „dal svoje ruky preč“.
Charlize Theron sa rozhodla o svojich skúsenostiach hovoriť verejne nielen preto, aby zneužívanie odhaľovala, ale aby pomohla iným ženám pochopiť, že nie sú samé, a že nie vždy je ľahké odhaliť, kde končí "normálny" profesionálny prístup a začína obťažovanie. „Nie je to o tom, že som slabá. Je to o tom, že som sa naučila poznať svoju vlastnú cenu a povedať ‘stop’. To je ten rozdiel,“ vyjadrila sa o tom, prečo je pre ňu stále dôležité o tom hovoriť verejne.
