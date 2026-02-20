VIDEO popravy maďarského vojaka! Orbán naháňa voličov na vymyslenú emotívnu propagandu, napätie pred voľbami rastie

BUDAPEŠŤ - Maďarský opozičný líder Péter Magyar odsúdil predvolebné video vládnucej strany Fidesz premiéra Viktora Orbána, na ktorom je vidieť dievčatko plačúce pri okne či vojakov so zaviazanými očami. Vo videu sa ozve aj streľba. Informovala o tom dnes agentúra Reuters, podľa ktorej video vzniklo s pomocou umelej inteligencie (AI).
Orbán označuje aprílové parlamentné voľby ako výber medzi "vojnou a mierom". Tvrdí, že stredopravicová Magyarova opozičná strana Tisza by na popud Európskej únie zatiahla Maďarsko do vojny na Ukrajine. Tá sa už štyri roky bráni ruskej vojenskej agresii. Tisza uisťuje, že chce tiež mier a na Ukrajinu nepošle zbrane ani vojakov.
Vojna vygenerovaná cez AI
Na facebookovom profile budapeštianskej pobočky strany Fidesz sa teraz objavilo asi polminútové video, na ktorom najprv prebehne komunikácia medzi dcérou, ktorá sa pýta matky na otca. Ten bojuje vo vojne a v ďalšom zábere je evidentné, že sa dostal do zajatia. S ďalšími tromi vojakmi kľačí na premočenom bojisku.
Zozadu k nim pristúpi nepriateľský dôstojník, namieri zbraň a ozve sa výstrel. Potom prebehne záber na mužskú ruku v bahne a vedľa nej leží fotografia malého dievčatka, ktoré sa objavilo na začiatku videa. Bola to jeho dcérka.
Popisok vo videu podľa Reuters okrem iného uvádza: "Toto je teraz len nočná mora, ale Brusel sa chystá ju premeniť na skutočnosť... Neriskujme. Fidesz je bezpečná voľba!"
Opozícia sa búri
Líder opozície Péter Magyar dnes proti tomuto predvolebnému videu protestoval, označil ho za odporné, neodpustiteľné a nehorázne. "Toto nie je politika, je to bezduchá manipulácia," uviedol vo vyhlásení.
Šéf kancelárie premiéra Gergely Gulyás na tlačovej konferencii vyhlásil, že vo vojne na Ukrajine je každý deň zabitých alebo vážne zranených viac ako tisíc ľudí. "To, čo vidíme, je realita vojny," povedal. Nepoprel, že video vzniklo s využitím umelej inteligencie, ktorá umožňuje generovať zložité, realistické scény, upozornil Reuters. Agentúra zároveň napísala, že môže potvrdiť, že vojnové video vzniklo s pomocou modelov AI od spoločnosti Google.
Vládna strana uverejňuje podobné videá
Fidesz v posledných mesiacoch opakovane používal volebné videá generované umelou inteligenciou, niektoré boli takto označené, iné nie, podotkol Reuters a dodal, že chystaný zákon Európskej únie bude vyžadovať patričné označenie pri záberoch.
Magyarova Tisza si v predvolebných prieskumoch dlhodobo udržuje vedenie pred Orbánovým Fideszom. Server euronews už pred časom napísal, že volebná kampaň je v Maďarsku tvrdá a nesie sa v napätej atmosfére.