Išli proti Trumpovi? Snemovňa reprezentantov schválila zrušenie ciel na Kanadu

TASR

WASHINGTON – Americká Snemovňa reprezentantov v stredu tesne podporila opatrenie, ktoré má zrušiť clá zavedené súčasnou administratívou USA voči Kanade. Ako upozornila agentúra Reuters, ide o zriedkavé vyjadrenie nesúhlasu s prezidentom USA Donaldom Trumpom a lídrami Republikánskej strany, keďže viacerí republikáni sa pridali k demokratom aj napriek námietkam vedenia svojej strany. V Snemovni majú pritom republikáni väčšinu.

Aj Trump počas hlasovania na svojej platforme Truth Social varoval, že členovia Snemovne, ktorí budú hlasovať proti jeho clám, „budú čeliť dôsledkom v čase volieb, a to aj v primárkach,“. Poslanci hlasovali v stredu pomerom hlasov 219 ku 211 za uznesenie, ktoré má zrušiť Trumpov krok - využitie stavu núdze na uvalenie represívnych obchodných opatrení na kanadské tovary za nelegálny dovoz fentanylu a iných nebezpečných drog, ktoré podľa administratívy predstavujú ohrozenie verejného zdravia a bezpečnosti v USA.

Návrh teraz putuje do Senátu

Návrh teraz putuje do Senátu, kde má podľa očakávaní dobrú šancu na schválenie. Následný súhlas prezidenta je však veľmi nepravdepodobný, lebo Trump z ciel urobil základ svojej hospodárskej politiky. Dnešné uznesenie má tak predovšetkým symbolický význam. Agentúra AP pripomenula, že uznesenie sa týka núdzového stavu vyhláseného pred rokom, ktorý umožnil obísť pravidlá obchodnej dohody USMCA pri uvalení ciel. Republikánsky predseda Výboru pre zahraničné veci Brian Mast argumentoval, že dovoz fentanylu z Kanady predstavuje pre USA vážnu krízovú situáciu a opatrenie treba zachovať. Niektorí republikáni pred hlasovaním vyjadrili zmiešané pocity a upozorňovali, že Kongres by mal brániť svoju nezávislosť a nenechať prezidenta rozhodovať o obchodnej politike bez kontroly zákonodarnej moci. Iní poslanci však deklarovali, že napriek sporu podporia Trumpa a jeho clá voči Kanade.

Agentúra Reuters poznamenala, že Trump sa počas svojho druhého mandátu Kanade opakovane vyhráža: okrem hrozieb vysokými clami viackrát naznačil, že Kanada by sa mala stať súčasťou USA, kanadského premiéra Marka Carneyho aj jeho predchodcu Justina Trudeaua potom nazýval „guvernérmi“. Najnovšie pohrozil, že nepovolí otvorenie dokončovaného mosta medzi americkým Detroitom a kanadským mestom Windsor. Ako dôvody uviedol vlastníctvo mosta Kanadou, odmietanie predaja amerického alkoholu v kanadskej provincii Ontario, kanadské clá na americké mliečne produkty a obchodné rokovania Kanady s Čínou.

