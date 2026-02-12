Taiwanom by sa expanzívne ambície Číny nezastavili, uviedol prezident Laj Čching-te

TCHAJ-PEJ – Taiwanský prezident Laj Čching-te vyzval Európu, aby s Taiwanom posilnila spoluprácu v oblasti obrany a umelej inteligencie. V rozhovore pre agentúru AFP Laj dodal, že Taiwan podporuje aj investície svojich výrobcov polovodičov do zahraničia vrátane Európy.
AFP vysvetlila, že v čase spochybňovania ochoty USA brániť Taiwan pred útokom z Číny Taiwan zintenzívnil svoje snahy o upevnenie bezpečnostných a hospodárskych väzieb s Európou, ktorá je jeho tretím najväčším exportným trhom. Čína tvrdí, že Taiwan je súčasťou jej územia a vyhráža sa použitím sily, aby tento samosprávny ostrov dostala pod svoju kontrolu.
Ak by Čína anektovala Taiwan
„Ak by Čína anektovala Taiwan, expanzívne ambície Číny by sa tým nezastavili,“ povedal Laj agentúre AFP počas exkluzívneho rozhovoru v budove prezidentského úradu v Tchaj-peji. Ďalšími ohrozenými krajinami by podľa neho boli Japonsko, Filipíny a ďalšie krajiny v indicko-tichomorskom regióne. Varoval, že následky týchto vojen by pocítila aj Amerika a Európa. Laj uznal, že nedávne čistky v radoch generálov čínskej armády sú „naozaj nezvyčajnou situáciou“, ale dodal, že to nič nemení na potrebe Taiwanu byť pripravený.
V exkluzívnom rozhovore pre AFP Laj uviedol, že prebiehajúca vojna na Ukrajine, kde útoky dronov hrajú kľúčovú úlohu, poskytla vláde Taiwanu cenné skúsenosti pri príprave na možný čínsky útok. V tejto súvislosti Laj ocenil „snahy Európy zachovať univerzálne hodnoty a podporu ukrajinského odporu proti ruskej invázii“. Ubezpečil, že aj Taiwan stojí aj na strane ukrajinského ľudu. Taiwan za posledné desaťročie zvýšil vojenské výdavky a buduje obranný priemysel s cieľom vyrábať viac výstroje a munície priamo na ostrove. Zároveň je pod tlakom USA, aby zvýšil obranné kapacity a aby taiwanskí výrobcovia polovodičov rozšírili výrobu aj v Spojených štátoch, uviedla AFP. Pokročilé čipy sú nielen základom pre vývoj umelej inteligencie, ale sú nevyhnutné aj pre nové generácie rôznych technológií a zariadení, podotkla agentúra.
Koncentrácia výroby čipov na Taiwane
Koncentrácia výroby čipov na Taiwane je dlhodobo vnímaná ako ochrana pred útokom Číny a pre USA ako motivácia tento ostrov brániť. Aby Taiwan zostal v globálnom dodávateľskom reťazci nenahraditeľný, musí - podľa Laja - naďalej prevádzkovať „centrá výskumu a vývoja, najmodernejšie výrobné procesy a najväčšiu výrobné kapacity“. Pred stretnutím prezidenta USA Donalda Trumpa s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom - v apríli v Pekingu -, Laj uviedol, že Taiwan víta akékoľvek rozhovory, ktoré pomáhajú udržať súčasný stav. „Veríme, že prezident Trump podniká náročné mierové úsilie, ktoré zahŕňa ochranu amerických záujmov a odstrašenie čínskej expanzie,“ dodal Laj.