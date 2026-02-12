MIMORIADNY ONLINE Európsky parlament schválil pre Ukrajinu pôžičku: Čakajú krajinu voľby?

KYJEV - Ukrajina usporiada voľby až po potvrdení bezpečnostných záruk a prímeria s Ruskom, povedal v stredu prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa agentúry AFP tak odmietol správy, že jeho administratíva je pod tlakom Spojených štátov, aby nové voľby usporiadala skôr. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:10 Ruská armáda vo štvrtok oznámila, že jej protivzdušná obrana odrazila raketový útok na Volgogradskú oblasť na juhu európskej časti Ruska. Padajúce trosky však spôsobili požiar vo vojenskom objekte a viedli k evakuácii neďalekej obce. Informovala o tom agentúra AFP.
6:00 Poslanci Európskeho parlamentu v stredu v Štrasburgu schválili pôžičku pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, ktorá má slúžiť ako finančná pomoc na ďalšie dva roky, informuje agentúra AFP a tlačovej správy EP. Europoslanci hlasovali za tri právne predpisy, na základe ktorých bude Ukrajine poskytnutý úver. Za pôžičku, ktorá má pokryť dve tretiny finančných potrieb Ukrajiny na roky 2026 a 2027, hlasovali poslanci v pomere 458 ku 140, pričom 44 poslancov sa zdržalo hlasovania.
Voľby na Ukrajine sú fakticky pozastavené
„K voľbám pristúpime, keď budú splnené všetky potrebné bezpečnostné záruky,“ uviedol Zelenskyj pre novinárov v hlasovej správe. „Povedal som, že je to veľmi jednoduché: uzavrime prímerie a voľby sa uskutočnia,“ dodal. Ak s tým bude súhlasiť aj Rusko, je možné, že „nepriateľské akcie sa skončia do leta“, povedal ukrajinský prezident.
Britský denník Financial Times predtým informoval, že Kyjev zvažuje možnosť usporiadať prezidentské voľby v priebehu najbližších troch mesiacov po tom, ako čelil tlaku zo strany Washingtonu, pripomína AFP. Voľby na Ukrajine sú fakticky pozastavené v dôsledku stanného práva od ruskej invázie v roku 2022, vysvetľuje AFP. Rusko sa opakovane pokúšalo spochybniť legitimitu Zelenského, pretože jeho funkčné obdobie oficiálne skončilo v roku 2024. Prieskumy verejnej mienky však ukazujú, že ukrajinská verejnosť nemá počas vojny veľký záujem o voľby.