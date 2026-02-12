Policajný odpor graduje: Šéf odborárov pre nízke mzdy prišiel na veľké STRETNUTIE, toto bude ďalší postup!

BRATISLAVA - Po tom, čo sa počas týždňa ozval šéf Odborového zväzu polície v Slovenskej republike (OZP v SR) Peter Jakubík, spustil sa zrejme ďalší sled udalostí a kompetentní začali konať. Dôkazom je najnovší príspevok z tábora ďalších odborárov. Evidentne začínajú konať a nenechajú si to len tak.
Zamestnancov v štátnej službe, akými sú policajti, bežní a aj horskí záchranári v týchto dňoch podľa Jakubíka čelia nepríjemným udalostiam v podobe nižších výplat na páskach. Jakubík konkrétne použil termín "nas*atí policajti", ktorí ho vraj početne kontaktovali telefonicky a aj na sociálnej sieti.
Spojil sily s ďalšími odborármi
Najnovšie však situácia ešte viac graduje. Jakubík totiž spojil sily s ďalšími predstaviteľmi vedenia odborov. "Spoločný postup proti znižovaniu reálnych miezd," avizoval status odborový zväz polície. Jakubík sa zúčastnil spoločného stretnutia a rokovania s vedením Odborového zväzu hasičov a Odborového zväzu príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS).
Riešili hlavne mzdy
Predmetom rokovania okrem iných tém bola aj horúca téma zníženia reálnych čistých miezd, ktorá podľa Jakubíka zasiahla príslušníkov všetkých bezpečnostných zborov – Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru aj Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Šéf policajných odborov HROMŽÍ: Volajú mi nas*atí policajti! Krutá novoročná realita, ŠOK po prvých výplatách
Ďalší spoločný postup
Jakubík sa síce nevyjadril priamo v tom zmysle, že budú ihneď nasledovať nejaké protesty, na ktoré majú odborári zo zákona nárok. Nevylúčil však možné organizovanie týchto protestov v blízkej budúcnosti.
Po tomto stretnutí sa však už zdá, že plány majú odborári predbežne vykreslené a situácia sa evidentne ďalej vyostruje. "Cieľom je zosúladiť ďalšie kroky, koordinovať spoločný postup, vymeniť si aktuálne informácie a pripraviť spoločné aktivity na ochranu práv a oprávnených nárokov príslušníkov. Spoločne sme silnejší," uviedol policajný odborový zväz na sociálnej sieti.