Škrt cez rozpočet! Sklenaříková môže na vytúženú svadbu zabudnúť: Tento muž jej robí problémy!

BRATISLAVA – Zbohom vytúženej svadbe! Adriana Sklenaříková tvorí pár s francúzskym spevákom Marcom Lavoine. Ten ju po troch mesiacoch vzťahu požiadal o ruku a topmodelka prikývla. Začali sa predstavy o krásnej svadbe, ktoré ale prekazil Adrianin ešte stále manžel.
Adriana sa po boku Marca cíti šťastná a zamilovaná. Po dvoch manželstvách stále verí na pravú lásku a túži po rodine a spoločných chvíľach. V januári prišli dokonca na Slovensko, kde Adriana speváka predstavila svojim rodičom. „Bavíme sa o svadbe. Tri mesiace po tom, čo sme sa stretli, ma požiadal o ruku,“ prezradila pre Topky.sk topmodelka. Na otázku, či by sa svadba mala konať ešte tento rok, odpovedala s iskrou nádeje: „Dúfajme.“
Sklenaříková to vzala hopom! Šokovala zmenou i rýchlymi zásnubami: Svadbu chce už tento rok
Realita je však tvrdá. Ako Sklenaříková priznala v rozhovore pre Plus 7 dní, stále je formálne vydatá. „Od nášho rozchodu uplynulo 4,5 roka a ešte stále je môj manžel. Nechce sa rozviesť, aj keď novinárom hovoril, že ja sa nechcem rozviesť – to bolo zvláštne,“ dodala smutne.
To ale nie je jediný problém, ktorý Adriana rieši. Nedávno sa jej ešte stále manžel Aram Ohanian do nej verejne obul a spochybnil jej schopnosť byť matkou. „Môj manžel… to je komplikované. Existujú rozvody, ktoré prebiehajú v pohode... ale môj budúci bývalý manžel si veľmi zvykol, že ja som sa starala o dcéru v jednom kuse. A teraz, keď ju má on, tak mu príde divné, že tam nie som,“ opísala modelka, ktorá má s armenským podnikateľom striedavú starostlivosť a v čase, keď je dcéra u ňho sa naplno venuje práci. A zrejme to mu nie je úplne po vôli…
Napriek všetkým prekážkam sa Adriana teší na život po boku Marca. „Naša dcéra si raz všetko prečíta. Preto o jej otcovi nikdy nehovorím nič zlé,“ uzavrela modelka. Svadobné plány síce zatiaľ stoja, no Adriana sníva, že jedného dňa povie „áno“ mužovi, ktorý jej priniesol šťastie a novú nádej na pravú lásku.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%