Šialená hádka o Trumpovi a zbraniach sa skončila tragédiou: Otec zastrelil svoju dcéru Lucy

PROSPER - Rodinná hádka o Donaldovi Trumpovi, zbraniach a sexuálnom násilí sa v Texase skončila tragédiou. Päťdesiatjedenročný muž zastrelil vlastnú dcéru krátko pred jej návratom do Británie. Prípad, ktorý americká porota uzavrela bez obžaloby, preverovali aj britské úrady.
Napätý vzťah a americké zbrane
Dvadsaťtriročná Lucy Harrisonová pricestovala v januári 2025 do Spojených štátov spolu so svojím priateľom Samom Littlerom z anglického Warringtonu. Ich cieľom bola návšteva Lucinho otca Krisa Harrisona, ktorý sa pred rokmi presťahoval do mesta Prosper v Texase, neďaleko Dallasu, kde si založil novú rodinu.
Vzťah medzi otcom a dcérou bol podľa svedectiev dlhodobo napätý. Lucy mala byť na otca často nahnevaná, opakovane sa hádali o legálnu držbu zbraní v Texase, ale aj o politiku – najmä o Donaldovi Trumpovi.
Osudný deň a ostrá hádka
K tragédii došlo 10. januára, v deň, keď sa Lucy chystala odletieť späť do Británie. Podľa britskej stanice Sky News sa otec s dcérou opäť dostali do prudkej výmeny názorov, tentoraz nielen o Trumpovi, ktorý sa o niekoľko dní neskôr mal ujať druhého prezidentského mandátu, ale aj o téme sexuálneho zneužívania.
Lucy sa otca mala opýtať: „Ako by si sa cítil, keby som bola tým dievčaťom a niekto by ma sexuálne zneužil?“
Jeho odpoveď ju podľa zdrojov šokovala. Otec jej mal povedať, že by ho to až tak netrápilo, keďže má ešte ďalšie dve dcéry.
Výstrel v spálni
Približne pol hodiny po hádke vzal Kris Harrison svoju rozrušenú dcéru za ruku a odviedol ju do spálne. O niekoľko sekúnd neskôr sa ozval výstrel.
Sam Littler, ktorý bol v dome, uviedol, že po asi 15 sekundách pribehol do miestnosti. To, čo uvidel, opísal pre BBC slovami: „Pamätám si, že som vbehol do izby a Lucy ležala na zemi pri dverách do kúpeľne. Kris len kričal, akoby hovoril nezmysly.“
V Harrisonovej ruke bola pištoľ Glock kalibru 9 mm.
Tvrdil, že išlo o nehodu
Kris Harrison vo svojej písomnej výpovedi tvrdil, že šlo o nešťastnú náhodu. Uviedol, že v ten deň mal recidívu alkoholizmu a vypil približne pol litra vína. Zbraň vraj dcére len ukazoval.
Americká veľká porota v Texase jeho verzii uverila a nevzniesla obžalobu. Keďže obeť mala britské občianstvo, prípad paralelne preverovali aj britské orgány.
Podľa dostupných informácií by mal byť záverečný vyšetrovací spis zverejnený ešte v priebehu tohto týždňa.