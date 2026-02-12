USA začnú splácať svoje podlžnosti voči OSN, uviedol veľvyslanec Waltz

ŽENEVA – Spojené štáty začnú „v priebehu niekoľkých týždňov“ platiť prvé splátky niekoľkých miliárd dolárov, ktoré dlhujú Organizácii Spojených národov, pričom budú naďalej tlačiť na reformy, uviedol v stredu americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz. Informovala o tom agentúra AFP.
Generálny tajomník OSN António Guterres na konci januára varoval, že neplatenie členských príspevkov krajín dostalo OSN na pokraj finančného kolapsu. OSN čelí chronickým rozpočtovým problémom, pretože niektoré členské štáty neplatia povinné príspevky v plnej výške alebo ich neplatia načas, čo OSN núti pristupovať k zmrazovaniu náboru a škrtom vo výdavkoch. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa v posledných mesiacoch znížila financovanie niektorých agentúr OSN a odmietla alebo odložila niektoré povinné príspevky. Celkovo Washington údajne dlží OSN viac ako dve miliardy dolárov na nevyplatených členských poplatkoch do bežného rozpočtu a takmer rovnakú sumu do rozpočtu mierových operácií OSN.
Nahromadené pohľadávky USA
Waltz počas návštevy Ženevy novinárom povedal, že pozornosť sa sústreďuje na „nahromadené pohľadávky“ USA. „Tieto príspevky zaplatíme,“ dodal s tým, že peniaze začnú prichádzať „v priebehu týždňov“, konkrétnu sumu neuviedol. Hovorca OSN tento týždeň uviedol, že OSN „čaká, kedy presne budú platby realizované a v akej výške“. Waltz zároveň zdôraznil, že Washington nemá v úmysle ustúpiť od svojich požiadaviek na rozsiahle reformy a úspory v OSN. Uviedol tiež, že Trumpova administratíva plne podporuje reformný program, ktorý spustil Guterres minulý rok.
Od návratu Trumpa do Bieleho domu pred viac ako rokom sa Spojené štáty stiahli z niekoľkých agentúr OSN vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie. Objavili sa aj obavy, že Washington chce oslabiť multilaterizmus: kritici tvrdia, že Trumpova Rada mieru, predstavená v januári, má slúžiť ako rival OSN. Waltz však trval na tom, že táto rada „nie je na to, aby nahradila OSN, ale na jej doplnenie“.
Počas vystúpenia v Ženeve, kde sídlia európske centrály OSN a desiatky jej agentúr, Waltz naznačil možnosti ďalších úspor. Pýtal sa, prečo sa kľúčové agentúry OSN nachádzajú v niektorých z najdrahších miest sveta, pričom dodal, že v modernom, prepojenom svete je fyzická poloha každého zamestnanca „menej relevantná“. Zavrhol aj návrhy niektorých na posúdenie vhodnosti sídla OSN v New Yorku po tom, čo niekoľkým lídrom odmietli vydať víza na minuloročné Valné zhromaždenie. „Potrebujete jedno miesto na svete, kde môže hovoriť každý. A, samozrejme, tým miestom bude vždy New York,“ vyhlásil Waltz.