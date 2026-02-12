Ďalšia ľadová SPRCHA pre PS: Opozičný plameň hasne, nový PRIESKUM znižuje náskok pred Smerom!

BRATISLAVA - Zdá sa, že s koncom roka 2025 opozičné Progresívne Slovensko začína strácať dych a narazilo na svoj preferenčný strop. Svedčí o tom aj výsledok ďalšieho prieskumu verejnej mienky. Prvé tohtoročné čísla opozícii práve "nepasujú do rozpočtu" a svedčí o tom aj pád preferencií niektorých opozičných strán.
Respondenti odpovedali na otázku: "Predstavte si, prosím, že by sa parlamentné voľby na Slovensku konali na budúci víkend. Zúčastnili by ste sa ich? Ak áno, ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?"
Ak by sa konali voľby začiatkom februára, vyhralo by ich Progresívne Slovensko (PS) s 19,3 percentami hlasov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry Focus, ktorá ho vykonala pre portál 360tka.sk od 3. do 9. februára 2026 na vzorke 1 014 respondentov.
PS stráca náskok pred mierne rastúcim Smerom-SD so 17,7 percentami a rastie aj Republika, ktorej chýba 0,1 percenta k 10-percentnej magickej hranici.
Matovičovci rástli najvýraznejšie
Na štvrtom mieste by bolo opozičné Hnutie Slovensko, ktoré narástlo z decembrových 8,4 na terajších 9,7 percent hlasov. Pokles zaznamenal vládny Hlas-SD s 8,1 percentami hlasov. Sloboda a Solidarita by presvedčila 7,6 percenta voličov a predposledným parlamentným hráčom by bolo klesajúce Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s 6,9 percentami hlasov. Posledným parlamentným účastníkom by boli Demokrati s 5,6 percentami a veľmi mierne tak narástli.
Pred parlamentom by skončili Aliancia so 4,7 percentami, koaličná Slovenská národná strana (SNS) s 4,1 percentami, Sme rodina s 2,3 percentami a Právo na pravdu s 1,9 percentami hlasov.
Až 16,8 percenta respondentov by nešlo voliť a značných 14 percent odpovedalo "neviem".