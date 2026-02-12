HANBA slovenského moderátora: V MHD išiel načierno... Mastná pokuta!

BRATISLAVA - Ranná kontrola cestovných lístkov v MHD sa pre slovenského moderátora neskočila šťastne. Revízor ho nachytal bez platného cestovného dokladu!
Ranná cesta mestskou hromadnou dopravou sa pre známeho slovenského moderátora Richarda Vrableca zmenila na nečakanú skúsenosť, o ktorú sa rozhodol podeliť aj s verejnosťou. To, čo sa malo začať ako obyčajný pracovný deň, sa preňho skončilo nepríjemným prekvapením, no zároveň aj ponaučením. Na sociálnej sieti opísal situáciu, keď ho počas bežného presunu mestom mestskou hromadnou dopravou zastavil revízor a on si v tej chvíli uvedomil, že nemá aktivovanú električenku v aplikácii.
Známy moderátor zažil STRAŠNÚ situáciu v bratislavskej MHD: Chcela ma DOPICHAŤ... Privolal POLÍCIU!
„Ranné dobrodružstvo. Chytil ma revízor. Pokuta 99 eur. Ponúkol mi kúpiť si električenku priamo na mieste, bol som v strese, odmietol som, zaplatil pokutu a utekal ďalej. Hneď potom som skočil na predajné miesto a kúpil si električenku, aby sa mi už v budúcnosti nestalo, že si zabudnem zapnúť aplikáciu,” opísal problém. Moderátor vo svojom príspevku otvorene priznal vlastnú chybu a zdôraznil, že pravidlá mestskej hromadnej dopravy majú svoj význam a nemožno ich brať na ľahkú váhu.
Podľa jeho slov išlo o moment nepozornosti, ktorý sa však môže stať komukoľvek. Situácia podľa neho ukázala, že aj nepríjemná skúsenosť môže mať napokon pozitívne riešenie a priniesť užitočné ponaučenie. Po zaplatení pokuty sa rozhodol konať zodpovedne a okamžite si vybavil električenku v dopravnom podniku, aby sa podobnému problému v budúcnosti vyhol a nemusel riešiť zbytočný stres.
„Pani som povedal, že som zaplatil pokutu a ona mi poradila, ako mi môžu časť pokuty vrátiť. Využil som to. Keď sa aj vám niečo podobné stane, zaplaťte pokutu na mieste, nerozčulujte sa na revízora, chráni slušných ľudí a využite tento postup,” radil druhým. Z jeho slov zároveň vyplýva aj pochvala smerom k pracovníkom dopravného podniku, ktorí podľa neho pristupovali k celej situácii profesionálne, pokojne a s pochopením. Práve ich ochota pomôcť a jasne vysvetliť ďalší postup vraj výrazne zmiernila stres, ktorý po kontrole cítil.
Moderátor tak svojim sledovateľom odkázal, aby v podobných prípadoch zachovali rozvahu, nerobili unáhlené závery a snažili sa riešiť veci slušnou komunikáciou. „V dopravnom podniku na predajných miestach pracujú príjemní a milí ľudia, ktorí vás nebudú súdiť, ale radi pomôžu. Čo je však isté, nedodržal som pravidlá MHD, a tak musím platiť. Ak to niekto robí úmyselne, nech pyká, ale ak sa to stane náhodou, netreba sa ničoho báť, v dopravnom podniku vás nezjedia, usmejú sa a pomôžu,” dodal.
