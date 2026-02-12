Protesty proti pracovným reformám v Argentíe! Polícia nasadila vodné delá

BUENOS AIRES - Argentínska polícia použila v stredu slzotvorný plyn a vodné delá na rozohnanie demonštrantov, ktorí počas rokovaní o pracovných reformách hádzali kamene a zápalné bomby pred budovou Kongresu. Proti reformám protestujú aj odborové zväzy, informuje správa agentúry AFP.
Skupina osôb sa oddelila od pokojnej demonštrácie a začala hádzať kamene a iné predmety na policajtov, ktorí strážili Kongres v centre Buenos Aires. Polícia v reakcii na to použila slzotvorný plyn. Tisíce ľudí protestovali proti návrhu zákona, ktorý by zaviedol flexibilitu pracovných zmlúv, obmedzil právo na štrajk a znížil náklady na prepúšťanie zamestnancov. Prezident Javier Milei tvrdí, že súčasná legislatíva je príliš obmedzujúca a odrádza zamestnávateľov od legálneho prijímania zamestnancov. Agentúra AFP uvádza, že takmer 40 percent argentínskych pracovníkov nemá uzavretú oficiálnu pracovnú zmluvu. Odborové zväzy však zdôrazňujú, že reformy oslabujú práva pracovníkov.
Zrušil desaťtisíce pracovných miest
Od nástupu do úradu v decembri 2023 Milei zrušil desaťtisíce pracovných miest, čím výrazne znížil počet zamestnancov vo verejnej správe. Návrh zákona okrem iného znižuje odstupné, umožňuje vyplácanie v naturáliách a obmedzuje čerpanie dovolenky. Senát by mal o novej legislatíve hlasovať v stredu, po čom bude predložená dolnej komore poslaneckej snemovne.