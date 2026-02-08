Mäso, ktoré LIEČI? Nutričná terapeutka odhalila NAJZDRAVŠIE mäso sveta, ktoré v obchodoch PREHLIADAME!

LONDÝN - Nie všetko mäso je rovnaké. Zatiaľ čo niektoré druhy sú bohatým zdrojom kvalitných bielkovín, železa a prospešných tukov, iné môžu pri častej konzumácii zvyšovať riziko civilizačných ochorení. Nutričná terapeutka vysvetľuje, po ktorých druhoch mäsa sa oplatí siahnuť častejšie – a ktorým sa radšej vyhýbať.
Konzumácia mäsa v Británii aj v ďalších európskych krajinách opäť rastie. Podľa najnovších údajov zje polovica Britov mäso aspoň päťkrát týždenne. Odborníci sa však zhodujú, že pre zdravie nie je rozhodujúce len množstvo, ale najmä druh mäsa, jeho spracovanie a spôsob prípravy.
Nutričná terapeutka Amanda Serifová, členka Britskej asociácie pre výživu a medicínu životného štýlu, upozorňuje, že čerstvé, minimálne spracované mäso môže byť cennou súčasťou jedálnička. „Kvalitné mäso dodáva telu kompletné bielkoviny, železo, zinok a vitamíny skupiny B. Problémom nie je mäso samotné, ale lacné, tučné a priemyselne spracované výrobky,“ vysvetľuje.
Najzdravšia voľba
Medzi najlepšie hodnotené druhy patrí morčacie mäso, najmä prsia, informuje Daily Mail. V porovnaní s kuracím obsahuje viac bielkovín a menej tuku. Podobne priaznivé vlastnosti má aj kuracie mäso bez kože, ktoré je bohaté na esenciálne aminokyseliny a pritom kaloricky úsporné. Prekvapením môže byť divina, najmä jeleň (venison). Ide o jedno z najchudších červených mias s vôbec najvyšším obsahom bielkovín. „Divoké zvieratá sa pohybujú prirodzene a živia sa nízkotučnou stravou, čo sa priamo odráža na kvalite mäsa,“ hovorí Serif.
Veľmi priaznivo hodnotené sú aj menej bežné druhy ako králičie mäso, kozie mäso, byvol či dokonca pštros a krokodíl. Všetky majú spoločné nízky obsah tuku, vysoký podiel bielkovín a dobrý obsah železa či omega-3 mastných kyselín.
A čo červené mäso?
Hovädzie, bravčové a jahňacie mäso majú svoje nutričné benefity, no Svetová zdravotnícka organizácia ich odporúča konzumovať obmedzene – maximálne tri porcie týždenne. Dôvodom je možná súvislosť s rakovinou hrubého čreva. Zásadný rozdiel je medzi chudými a tučnými časťami. Napríklad hovädzia sviečkovica či bravčová panenka sú relatívne zdravé, zatiaľ čo bôčik, tučné mleté mäso alebo jahňacie s viditeľným tukom by mali byť skôr výnimkou.
Toto je najväčšie riziko
Najväčšie riziko pre zdravie predstavujú spracované mäsá – klobásy, párky, slanina či salámy. Obsahujú veľa soli, nasýtených tukov a často aj konzervačné látky. WHO ich dokonca klasifikuje ako karcinogénne. „Denná konzumácia už 50 gramov spracovaného mäsa zvyšuje riziko rakoviny čriev,“ upozorňuje Serifová. Podľa nej by takéto produkty nemali tvoriť bežnú súčasť jedálnička.
Odborníčka pripomína, že zdravosť mäsa výrazne ovplyvňuje aj spôsob prípravy. Najlepšie sú pečenie, grilovanie, dusenie či varenie, zatiaľ čo vyprážanie a silné opekanie pri vysokých teplotách môže viesť k vzniku škodlivých látok. Dôležité je aj dôkladné prežúvanie – pomáha lepšiemu vstrebávaniu živín. Záver je jasný. Mäso samo o sebe nie je nepriateľom zdravia. Ak si však chceme z taniera odniesť viac benefitov než rizík, mali by sme voliť chudé druhy, striedať zdroje bielkovín a spracované výrobky nechať len na výnimočné príležitosti.