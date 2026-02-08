Nedeľa8. február 2026, meniny má Zoja, zajtra Zdeno, Zdenko, Ronald

Mäso, ktoré LIEČI? Nutričná terapeutka odhalila NAJZDRAVŠIE mäso sveta, ktoré v obchodoch PREHLIADAME!

Ilustračné foto Zobraziť galériu (3)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

LONDÝN - Nie všetko mäso je rovnaké. Zatiaľ čo niektoré druhy sú bohatým zdrojom kvalitných bielkovín, železa a prospešných tukov, iné môžu pri častej konzumácii zvyšovať riziko civilizačných ochorení. Nutričná terapeutka vysvetľuje, po ktorých druhoch mäsa sa oplatí siahnuť častejšie – a ktorým sa radšej vyhýbať.

Konzumácia mäsa v Británii aj v ďalších európskych krajinách opäť rastie. Podľa najnovších údajov zje polovica Britov mäso aspoň päťkrát týždenne. Odborníci sa však zhodujú, že pre zdravie nie je rozhodujúce len množstvo, ale najmä druh mäsa, jeho spracovanie a spôsob prípravy.

Ilustračné foto
Zobraziť galériu (3)
Ilustračné foto  (Zdroj: Getty Images)

Nutričná terapeutka Amanda Serifová, členka Britskej asociácie pre výživu a medicínu životného štýlu, upozorňuje, že čerstvé, minimálne spracované mäso môže byť cennou súčasťou jedálnička. „Kvalitné mäso dodáva telu kompletné bielkoviny, železo, zinok a vitamíny skupiny B. Problémom nie je mäso samotné, ale lacné, tučné a priemyselne spracované výrobky,“ vysvetľuje.

Najzdravšia voľba

Medzi najlepšie hodnotené druhy patrí morčacie mäso, najmä prsia, informuje Daily Mail. V porovnaní s kuracím obsahuje viac bielkovín a menej tuku. Podobne priaznivé vlastnosti má aj kuracie mäso bez kože, ktoré je bohaté na esenciálne aminokyseliny a pritom kaloricky úsporné. Prekvapením môže byť divina, najmä jeleň (venison). Ide o jedno z najchudších červených mias s vôbec najvyšším obsahom bielkovín. „Divoké zvieratá sa pohybujú prirodzene a živia sa nízkotučnou stravou, čo sa priamo odráža na kvalite mäsa,“ hovorí Serif.

Mäso
Zobraziť galériu (3)
Mäso  (Zdroj: Getty Images)

Veľmi priaznivo hodnotené sú aj menej bežné druhy ako králičie mäso, kozie mäso, byvol či dokonca pštros a krokodíl. Všetky majú spoločné nízky obsah tuku, vysoký podiel bielkovín a dobrý obsah železa či omega-3 mastných kyselín.

A čo červené mäso?

Hovädzie, bravčové a jahňacie mäso majú svoje nutričné benefity, no Svetová zdravotnícka organizácia ich odporúča konzumovať obmedzene – maximálne tri porcie týždenne. Dôvodom je možná súvislosť s rakovinou hrubého čreva. Zásadný rozdiel je medzi chudými a tučnými časťami. Napríklad hovädzia sviečkovica či bravčová panenka sú relatívne zdravé, zatiaľ čo bôčik, tučné mleté mäso alebo jahňacie s viditeľným tukom by mali byť skôr výnimkou.

Nezlomili ste si nikdy žiadnu kosť? Na sociálnych sieťach sa šíri STRAŠIDELNÁ teória! Lekári len krútia hlavou Prečítajte si tiež

Nezlomili ste si nikdy žiadnu kosť? Na sociálnych sieťach sa šíri STRAŠIDELNÁ teória! Lekári len krútia hlavou

Toto je najväčšie riziko

Najväčšie riziko pre zdravie predstavujú spracované mäsá – klobásy, párky, slanina či salámy. Obsahujú veľa soli, nasýtených tukov a často aj konzervačné látky. WHO ich dokonca klasifikuje ako karcinogénne. „Denná konzumácia už 50 gramov spracovaného mäsa zvyšuje riziko rakoviny čriev,“ upozorňuje Serifová. Podľa nej by takéto produkty nemali tvoriť bežnú súčasť jedálnička.

BIZARNÁ medicína starých Rimanov: Vedci potvrdili, že pacienti užívali ĽUDSKÉ VÝKALY! TOTO mal byť liek? Prečítajte si tiež

BIZARNÁ medicína starých Rimanov: Vedci potvrdili, že pacienti užívali ĽUDSKÉ VÝKALY! TOTO mal byť liek?

Odborníčka pripomína, že zdravosť mäsa výrazne ovplyvňuje aj spôsob prípravy. Najlepšie sú pečenie, grilovanie, dusenie či varenie, zatiaľ čo vyprážanie a silné opekanie pri vysokých teplotách môže viesť k vzniku škodlivých látok. Dôležité je aj dôkladné prežúvanie – pomáha lepšiemu vstrebávaniu živín. Záver je jasný. Mäso samo o sebe nie je nepriateľom zdravia. Ak si však chceme z taniera odniesť viac benefitov než rizík, mali by sme voliť chudé druhy, striedať zdroje bielkovín a spracované výrobky nechať len na výnimočné príležitosti.

Viac o téme: ZdravieTerapeutkaMäso
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Zahoďte sušienku! Kardiológovia radia:
Zahoďte sušienku! Kardiológovia radia: Ak o jedenástej urobíte TÚTO vec, vaše cievy sa vám poďakujú
Zaujímavosti
Koniec ZÁHADY Bermudského trojuholníka?
Koniec ZÁHADY Bermudského trojuholníka? Vedci odhalili tichého ZABIJAKA, ktorý sťahuje lode ku dnu!
Zaujímavosti
Svet šalie nad spoveďou
Svet šalie nad spoveďou 27-ročnej ženy: Tvrdí, že ju priťahuje vlastný brat! TOTO sa stalo, keď mama zaspala
Zaujímavosti
Dva týždne po pohrebe
Dva týždne po pohrebe zaklopal na dvere: Sengkam sa vrátil zo záhrobia! Koho v skutočnosti pochovali?
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Organizátor Festhry 2026 Mráz hovorí o festivale
Organizátor Festhry 2026 Mráz hovorí o festivale
Správy
Zarytý starý mládenec Pavol Plevčík sa neudržal: Najviac ma baví jesť, spať a milovať! Ale KOHO?
Zarytý starý mládenec Pavol Plevčík sa neudržal: Najviac ma baví jesť, spať a milovať! Ale KOHO?
Prominenti
Hráč Košíc Milan Šimon Rehuš po domácej výhre nad Skalicou
Hráč Košíc Milan Šimon Rehuš po domácej výhre nad Skalicou
Zoznam TV

Domáce správy

LEDka na Kukurici a
LEDka na Kukurici a Epsteinov výlet v Bratislave: Vtipkári produkovali memečká ostošesť!
Domáce
Grendel ostro o SNS:
Grendel ostro o SNS: Žiadať koniec Zmeka je smiešne! Politici Smeru a SNS roky vodili voličov za nos
Domáce
Dostane Matej za brutálnu
Dostane Matej za brutálnu vraždu expolicajta definitívny trest? Odvolací súd rozhodne už o pár dní
Domáce
Nová aplikácia pomáha Slovákom lepšie triediť odpad z rodinných domov: Upozorní aj na odvoz
Nová aplikácia pomáha Slovákom lepšie triediť odpad z rodinných domov: Upozorní aj na odvoz
Bratislava

Zahraničné

Andrej Babiš
Babiš po vzore Austrálie: Zakážme deťom sociálne siete! Ich vplyv je podľa neho mimoriadne škodlivý
Zahraničné
Turisti stúpajúci na západnú
Čaj za 4 eurá a jedlo ako v centre Prahy! Jozefa čakal na známom vrchole ŠOK, pri pohľade na ceny ho prešla chuť
Zahraničné
Ďalšie nešťastie na svahu:
Ďalšie nešťastie na svahu: Dvaja mladí muži podcenili terén! Ich životy vyhasli pod masou snehu
Zahraničné
Pomsta za Grónsko? Dáni
Pomsta za Grónsko? Dáni vo veľkom bojkotujú americké výrobky: Pomáhajú im v tom inteligentné aplikácie
Zahraničné

Prominenti

FOTO Slovenky boli na plese
Česko-Slovenský ples: Verešová ako nevesta, noblesná Simanová a Twiinsky... juj, tie sa ale ligocú
Domáci prominenti
Hudobný svet v SMÚTKU:
Hudobný svet v SMÚTKU: Zomrel člen (†77) legendárnej kapely Blondie!
Zahraniční prominenti
Let’s Dance ešte ani
Let’s Dance ešte ani nezačalo a stávky sú už v plnom prúde: TOTO sú TRAJA favoriti na víťaza!
Domáci prominenti
Bad Bunny, Grammy 2026
Víťaz Grammy kedysi taký SEXI nebol: Ani by ste oňho nezakopli!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Mäso, ktoré LIEČI? Nutričná
Mäso, ktoré LIEČI? Nutričná terapeutka odhalila NAJZDRAVŠIE mäso sveta, ktoré v obchodoch PREHLIADAME!
Zaujímavosti
Legendárne komando druhej svetovej
Legendárne komando druhej svetovej vojny: Čierni diabli sa stali nočnou morou nacistov
dromedar.sk
Zahoďte sušienku! Kardiológovia radia:
Zahoďte sušienku! Kardiológovia radia: Ak o jedenástej urobíte TÚTO vec, vaše cievy sa vám poďakujú
Zaujímavosti
Koniec ZÁHADY Bermudského trojuholníka?
Koniec ZÁHADY Bermudského trojuholníka? Vedci odhalili tichého ZABIJAKA, ktorý sťahuje lode ku dnu!
Zaujímavosti

Dobré správy

V Miláne začínajú ZOH
Dnes začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
sportky.sk
Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce

Ekonomika

Bratislavu čaká veľká modernizácia: Nové autobusy už jazdia, pribudnú aj ďalšie novinky! (foto)
Bratislavu čaká veľká modernizácia: Nové autobusy už jazdia, pribudnú aj ďalšie novinky! (foto)
Parkovisko na ľade a milióny v prachu: Príbeh jedinej olympiády, ktorú zakázali ľudia! (špeciál Miláno 2026)
Parkovisko na ľade a milióny v prachu: Príbeh jedinej olympiády, ktorú zakázali ľudia! (špeciál Miláno 2026)
iPhone to nie je. Viete, ktorý mobil je najpredávanejší v histórii? Otestujte sa v kvíze o míľnikoch, ktoré zmenili trh!
iPhone to nie je. Viete, ktorý mobil je najpredávanejší v histórii? Otestujte sa v kvíze o míľnikoch, ktoré zmenili trh!
Veľké plány na bratislavskom letisku či obchvat Ružomberka: Ráž poodhalil, čo sa chystá v doprave!
Veľké plány na bratislavskom letisku či obchvat Ružomberka: Ráž poodhalil, čo sa chystá v doprave!

Šport

ZOH 2026 MIMORIADNE Desivé scény! Lindsey Vonnová utrpela strašný pád
ZOH 2026 MIMORIADNE Desivé scény! Lindsey Vonnová utrpela strašný pád
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Začalo to doslova ako sen! Česko v napätí, môžu z toho byť rovno dve medaile
ZOH 2026 Začalo to doslova ako sen! Česko v napätí, môžu z toho byť rovno dve medaile
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Súperky Petry Vlhovej bojujú o olympijské zlato: Online prenos zo zjazdu žien
ZOH 2026 Súperky Petry Vlhovej bojujú o olympijské zlato: Online prenos zo zjazdu žien
ZOH 2026 Miláno Cortina
Obrovská medailová nádej pre Slovensko: V generálke sú z toho až dve prvé miesta
Obrovská medailová nádej pre Slovensko: V generálke sú z toho až dve prvé miesta
Lyžovanie

Auto-moto

Renault ponúka aj prestavby, Moto Wektor patrí ku špičke
Renault ponúka aj prestavby, Moto Wektor patrí ku špičke
Novinky
V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
Doprava
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Novinky
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Doprava

Kariéra a motivácia

Sociálna poisťovňa zavedie pravidelné dôchodkové prognózy pre poistencov
Sociálna poisťovňa zavedie pravidelné dôchodkové prognózy pre poistencov
Domáce
Prečo 80 % ľudí nenájde prácu svojich snov? Odhaľujeme tajomstvo, ktoré zmení váš kariérny život
Prečo 80 % ľudí nenájde prácu svojich snov? Odhaľujeme tajomstvo, ktoré zmení váš kariérny život
Motivácia a inšpirácia
Chodíte do práce len pre výplatu? Spoznajte IKIGAI a ďalšie modely, ktoré vám pomôžu nájsť zmysel kariéry
Chodíte do práce len pre výplatu? Spoznajte IKIGAI a ďalšie modely, ktoré vám pomôžu nájsť zmysel kariéry
Motivácia a produktivita
Väčšina obyvateľov Slovenska hodnotí členstvo v EÚ pozitívne
Väčšina obyvateľov Slovenska hodnotí členstvo v EÚ pozitívne
Domáce

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Famózna banánová nepečená torta
Famózna banánová nepečená torta
Čo z oškvarkov? Inšpirácie z poctivej domácej kuchyne
Čo z oškvarkov? Inšpirácie z poctivej domácej kuchyne
Rady a tipy
Čím dochutiť makovú náplň? Málo známy, no extra šikovný trik
Čím dochutiť makovú náplň? Málo známy, no extra šikovný trik
Rady a tipy

Technológie

Mimozemský život môže existovať priamo medzi nami, no má háčik: Existuje v paralelnom vesmíre
Mimozemský život môže existovať priamo medzi nami, no má háčik: Existuje v paralelnom vesmíre
Veda a výskum
Je na čase prepisovať učebnice, hovoria astronómovia: Veľkosť najikonickejšej planéty v sústave sme odhadli zle
Je na čase prepisovať učebnice, hovoria astronómovia: Veľkosť najikonickejšej planéty v sústave sme odhadli zle
Vesmír
Bol let a pristátie ľudí na Mesiaci podvod? Toto sú najčastejšie argumenty konšpirátorov a vysvetlenia, prečo neobstoja
Bol let a pristátie ľudí na Mesiaci podvod? Toto sú najčastejšie argumenty konšpirátorov a vysvetlenia, prečo neobstoja
Hoaxy
Čína údajne vyvinula prvú kompaktnú mikrovlnnú zbraň na svete. Tvrdí, že dokáže „usmažiť“ satelity Starlink
Čína údajne vyvinula prvú kompaktnú mikrovlnnú zbraň na svete. Tvrdí, že dokáže „usmažiť“ satelity Starlink
Armádne technológie

Bývanie

Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich
Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich
Vyzerá vstupná chodba ako bojisko? 13 riešení, ako získať viac úložného miesta a nastoliť väčší poriadok
Vyzerá vstupná chodba ako bojisko? 13 riešení, ako získať viac úložného miesta a nastoliť väčší poriadok
Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov
Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!

Pre kutilov

Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Zelenina a ovocie
Oslabené steny, praskliny alebo dokonca nákladné opravy! Viete, akú maltu použiť pri stavbe domu v zime?
Oslabené steny, praskliny alebo dokonca nákladné opravy! Viete, akú maltu použiť pri stavbe domu v zime?
Stavba
Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Recepty
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Róby Česko-Slovenský ples 2026: Andrea Verešová ako princezná, Simona Simanová žiarila noblesou
Slovenské celebrity
Róby Česko-Slovenský ples 2026: Andrea Verešová ako princezná, Simona Simanová žiarila noblesou
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Turisti stúpajúci na západnú
Zahraničné
Čaj za 4 eurá a jedlo ako v centre Prahy! Jozefa čakal na známom vrchole ŠOK, pri pohľade na ceny ho prešla chuť
LEDka na Kukurici a
Domáce
LEDka na Kukurici a Epsteinov výlet v Bratislave: Vtipkári produkovali memečká ostošesť!
Ďalšie nešťastie na svahu:
Zahraničné
Ďalšie nešťastie na svahu: Dvaja mladí muži podcenili terén! Ich životy vyhasli pod masou snehu
PANIKA na stanici! Muž
Zahraničné
PANIKA na stanici! Muž s invalidným vozíkom a predmetom v igelite VYDESIL ľudí: Všetko bolo inak

Ďalšie zo Zoznamu