Deprimovaný Musk: Na sociálnej sieti TO priznal! Peniaze nerobia človeka šťastným, TOTO hovoria vedci

WASHINGTON - Jedna krátka veta, smutný emotikon a okamžitá reakcia miliónov ľudí. Elon Musk sa na svojej platforme X vyjadril nezvyčajne osobne a znovu otvoril starú otázku, či obrovský majetok dokáže človeku priniesť skutočné šťastie.
Príspevok, ktorý spustil diskusiu
Musk na sieti X napísal, že tvrdenie o tom, že za peniaze sa šťastie kúpiť nedá, má viac pravdy, než sa zdá. Jeho krátky status sa v priebehu niekoľkých hodín rozšíril po celom svete, získal desiatky miliónov zobrazení a tisíce reakcií, uvádza rakúsky portál Krone.at.
Nešlo pritom o žiadnu rozsiahlu úvahu, skôr o strohé konštatovanie, ktoré u verejnosti vyvolalo silnú odozvu – najmä vzhľadom na to, kto ho vyslovil.
Majetok, ktorý láme rekordy
Elon Musk je v súčasnosti považovaný za najbohatšieho človeka planéty. Podľa rebríčka Bloomberg Billionaires Index dosahuje hodnota jeho majetku približne 668 miliárd dolárov, čo predstavuje asi 560 miliárd eur.
Pre porovnanie, druhý najbohatší muž sveta, spoluzakladateľ Googlu Larry Page, disponuje majetkom odhadovaným na približne 285 miliárd dolárov. Muskovo bohatstvo pritom rastie aj naďalej – len od začiatku roka sa zvýšilo o desiatky miliárd dolárov, najmä vďaka vysokej hodnote spoločnosti SpaceX a plánovanému prepojeniu s jeho firmou xAI.
Čo na to veda
Odborníci sa na Muskovo tvrdenie pozerajú triezvejšie. Sociológ David Bartram z University of Leicester pre Business Insider vysvetlil, že medzi bohatstvom a spokojnosťou síce existuje vzťah, no len do určitej hranice. S rastúcim majetkom sa prírastok životnej spokojnosti výrazne spomaľuje.
Podľa neho po dosiahnutí niekoľkých miliónov prestáva ďalšie hromadenie peňazí zohrávať zásadnú úlohu pre osobné šťastie. V prípade veľmi bohatých ľudí má väčší význam pocit zmysluplnosti a spôsob, akým sa správajú k ostatným.
Podobný pohľad ponúka aj americký vedec Matthew Killingsworth z Wharton School. Jeho výskumy naznačujú, že spokojnosť síce s príjmom rastie, no hranica „dostatočného príjmu“ sa v čase posúva vyššie. Hoci sa jeho analýzy priamo netýkali miliardárov, považuje za pravdepodobné, že podobný vzorec platí aj pri extrémne bohatých jednotlivcoch.
Musk a otázka zmyslu
Samotný Musk sa v posledných mesiacoch viackrát vyjadroval k tomu, čo považuje za skutočný úspech. V jednom z podcastov koncom minulého roka uviedol, že cieľom by malo byť prispievať spoločnosti viac, než si z nej človek berie. Podľa neho finančný úspech prichádza ako dôsledok vytvárania užitočných produktov, nie ako hlavná motivácia.
Kontroverzie mimo biznisu
Popri podnikaní je Musk dlhodobo stredobodom pozornosti aj pre svoj súkromný život a politické postoje. Má viac ako tucet detí s rôznymi partnerkami a opakovane vyvoláva polemiky ako majiteľ platformy X.
Nedávno sa jeho meno objavilo aj v súvislosti so zverejnenými dokumentmi týkajúcimi sa zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina. Spisy poukazujú na e-mailové kontakty z rokov 2012 až 2014. Musk opakovane zdôraznil, že Epsteinove pozvania odmietol a žiadne pochybenie nespáchal. Samotná zmienka v dokumentoch podľa dostupných informácií neznamená obvinenie z trestnej činnosti.