Dva týždne po pohrebe zaklopal na dvere: Sengkam sa vrátil zo záhrobia! Koho v skutočnosti pochovali?

Ilustračné foto
THAJSKO - Thajskú rodinu čakalo neuveriteľné prekvapenie. Muža, ktorého si mysleli, že je mŕtvy, o dva týždne neskôr našli živého doma. Ako sa mohol takýto omyl stať?

Na začiatku januára pochovali Phawinee Wisetpanová a jej rodina 48-ročného brata Sengkama. Záchranári priniesli telo a podľa dokladov ho identifikovali ako jej brata. Tvár muža bola silne zdevastovaná, a tak Phawinee nemala dôvod spochybňovať jeho smrť. Ako informuje ViralPress, pohreb sa konal 9. januára v meste Chiang Rai, za účasti najbližších príbuzných.

Dva týždne po pohrebe
Zrazu sa objavil doma a živý

O dva týždne neskôr však nastal neuveriteľný obrat. Sengkam sa objavil doma živý a zdravý. „Nikdy som sa nestretol s podobným prípadom. Bol som šokovaný,“ priznal záchranár Sorawit Photikul. Pri vyšetrovaní sa podľa neho často spoliehajú na doklady nájdené pri tele, bez dôkladného overenia totožnosti.

Po jeho návrate bola rakva exhumovaná a identifikácia odhalila, že telo nepatrilo Sengkamu, ale jeho kolegovi a kamarátovi. Záhadou zostáva, prečo mal pri sebe cudzí doklad. Správnej rodine bolo telo nakoniec odovzdané a usporiadali mu nový pohreb.

