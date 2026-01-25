Mysleli si, že je to skrytá kamera: Muž v klobúku nakupoval NA KONI, v obchode po sebe nechal poriadnu spúšť!

Nedeľa25. január 2026, meniny má Gejza, zajtra Tamara

DALLAS - Nezvyčajný incident v americkom Dallase šokoval zákazníkov aj zamestnancov supermarketu. Muž, ktorý do predajne dorazil na koni, sa bez rešpektovania pravidiel pokojne prechádzal medzi regálmi, zatiaľ čo jeho počínanie sledovali milióny ľudí na sociálnych sieťach.

Prekvapenie a zmätok vyvolal v texaskom Dallase jazdec, ktorý sa rozhodol navštíviť supermarket netradičným spôsobom, na koni! V sedle s ním sedel ešte jeden mladík, pričom tretí člen skupiny celý incident natáčal. Na záberoch zo začiatku januára je vidieť muža menom Stephen Harmon so svetlým klobúkom na hlave, ako bez akýchkoľvek zábran prechádza medzi regálmi predajne obchodného reťazca Target.

Kôň nechal po sebe poriadnu spúšť

Zamestnanci ani zákazníci neskrývali svoje rozhorčenie. „Čo to robíte? Okamžite odíďte s tým koňom!“ kričal na jazdca jeden z pracovníkov obchodu. „Kone do predajne nepatria,“ ozývali sa ďalší. Harmon však na výzvy nereagoval a pokračoval v prechádzke, pričom kôň zanechával na podlahe exkrementy. Podľa servera News18 nie je známe, kto ich následne odstránil.

Situáciu napokon vyriešila až bezpečnostná služba, ktorá nezvaných návštevníkov z predajne vyviedla. Video z incidentu sa medzitým začalo rýchlo šíriť na sociálnych sieťach a zaznamenalo milióny zhliadnutí. Reakcie verejnosti sa rôznili — od pobavených komentárov až po ostrú kritiku.

Opitý muž sa na ceste domov stratil: NEUVERITEĽNÉ, kto ho doviedol! VIDEO To je býk? Prečítajte si tiež

Opitý muž sa na ceste domov stratil: NEUVERITEĽNÉ, kto ho doviedol! VIDEO To je býk?

Kým niektorí používatelia označili video za „to najlepšie, čo v ten deň na internete videli“, iní ironicky uvažovali, či nešlo o asistenčné zviera, alebo poukazovali na to, že ak majú do obchodov povolený vstup psy, podobné pravidlo by sa mohlo vzťahovať aj na kone. Kritici však správanie jazdca označili za nevhodné a nechutné a vyzývali ho, aby v prípade podobného „žartu“ aspoň zabezpečil vak na zachytávanie konských exkrementov.

