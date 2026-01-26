Neďaleko Azorských ostrovov zadržali portugalské orgány rekordné množstvo kokaínu

Ilustračnné foto (Zdroj: Getty Images)
LISABON - Portugalské orgány zaistili rekordných takmer deväť ton kokaínu z poloponorného námorného plavidla v blízkosti Azorských ostrovov. Informuje o tom AFP.
Plavidlo polícia zadržala „v uplynulých dňoch“ približne 230 námorných míľ od súostrovia v Atlantickom oceáne. „Ide o najväčšie zaistenie kokaínu v Portugalsku v histórii,“ oznámila policajná hovorkyňa.
V náročných poveternostných podmienkach spolupracovala polícia s portugalským námorníctvom a letectvom, ako aj s orgánmi Spojeného kráľovstva a Spojených štátov. Plavidlo sa nakoniec potopilo s 35 z 300 balíkov drog, ktoré prevážalo. Smerovalo z Latinskej Ameriky a na palube sa nachádzali traja Kolumbijčania a jeden Venezuelčan, dodala polícia.