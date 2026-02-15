Nič emotívnejšie dnes neuvidíte! Makak Punch hľadá lásku v plyšákovi: VIDEO Z tohto vám pukne srdce

ICHIKAWA - Príbeh malého makaka Puncha z japonskej zoo v Ichikawe dojal milióny ľudí po celom svete. Opustené mláďa, ktoré našlo útechu v náručí plyšového orangutana, sa stalo symbolom túžby po bezpečí a náhradnej láske. No hoci jeho nežné objatia s hračkou roztápajú srdcia, príbeh vyvolal aj vlnu kritiky.
Keď sa v júli 2025 v japonskej zoo v meste Ichikawa narodil malý makak menom Punch, nik netušil, že jeho život sa začne tak bolestivo. Krátko po pôrode ho matka opustila — a zrazu zostal na svete úplne sám. Bez tepla, bez dotyku, bez toho najzákladnejšieho, čo mláďa potrebuje: niekoho, koho sa môže držať.
Ošetrovatelia zoo sa ho ujali a rozhodli sa bojovať za každý jeho deň. Vedeli, že makaky od prvej sekundy života visia na matke, doslova sa jej držia celým telom. Punch však nemal koho objímať. A tak mu do výbehu priniesli deky a niekoľko plyšových hračiek, aby mu aspoň trochu nahradili pocit bezpečia. A vtedy sa to stalo.
Plyšový orangutan, ktorý sa stal mamou
Spomedzi všetkých hračiek si Punch vybral jednu — malého plyšového orangutana. Objímal ho, akoby bol živý. Spal na ňom, skrýval sa zaň, nosil ho so sebou ako štít. Zábery, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach, ukazujú drobné telíčko pevne pritlačené k oranžovej hračke. Je v tom niečo tak ľudské, až to človeku stisne srdce. Punch sa jej drží presne tak, ako by sa držal svojej skutočnej mamy — keby ju mal. A internet sa do neho okamžite zamiloval, pričom do zoo začalo chodiť obrovské množstvo návštevníkov.
Videá, ktoré sa zdieľali na sociálnych sieťach, sa šírili rýchlosťou blesku. Ľudia z celého sveta písali, že im Punch pripomenul, aké krehké sú všetky živé bytosti. Ako veľmi potrebujeme blízkosť. Ako aj malý makak dokáže ukázať, čo znamená túžiť po bezpečí.
Ošetrovatelia hovoria, že Punch rastie, silnie a postupne ho zoznamujú s ostatnými makakmi. Ale jeho plyšový orangutan stále zostáva pri ňom. Je to jeho istota, jeho útočisko, jeho prvá „rodina“.
Zoo sa nevyhla kritike
Hoci Punchov príbeh dojal milióny ľudí, nevyhol sa ani kritike. Mnohí upozorňujú, že aj napriek postupnej integrácii s ostatnými makakmi sa malý Punch stále hrá so svojou hračkou a odmieta kontakt s ostatnými mláďatami. Na sociálnych sieťach sa objavili aj tvrdšie reakcie.
„Hračka mu vôbec nepomáha, musí ju ťahať všade: žiadna starostlivosť, žiadna láska, žiadne pohodlie, žiadny rozhovor ani úprava srsti pre toho makaka. Japonská zoologická záhrada jeho traumu zväčšila a predĺžila. Izoluje ho ešte viac. Krutosť. Náhradná matka je lepšie riešenie,“ napísala jedna komentujúca. „Príbeh Puncha ukazuje, ako aj v zajatí môže byť sociálna integrácia stále výzvou,“ dodal ďalší.
Zároveň však existuje aj dôvod na optimizmus — a prichádza priamo z tej istej zoo. Ichikawa City Zoo už raz podobný príbeh zažila. V roku 2008 sa tam narodila makakica Otome, ktorá bola rovnako opustená a rovnako vyrastala s plyšovou hračkou, tentoraz s ikonickým Rilakkuma medvedíkom. Aj ona si prešla obdobím, keď sa držala výhradne svojho plyšáka a pôsobila izolovane. Napriek tomu sa jej príbeh skončil nádherne: Otome sa neskôr plnohodnotne začlenila do skupiny, stala sa matkou, dokonca aj starou mamou, a jej popularita bola taká veľká, že o nej vyšli knihy a dodnes kolujú videá, ktoré ľudí dojímajú.
Práve Otome je dôkazom, že aj mláďa, ktoré sa na začiatku upne na hračku, môže neskôr viesť úplne normálny, sociálne bohatý život. A mnohí fanúšikovia veria, že Punch kráča v jej stopách — že je len na začiatku svojej cesty a že jeho plyšový orangutan je prvým krokom k tomu, aby raz dokázal objímať skutočných členov svojej skupiny.
U japonských makakov sa opustenie novorodenca vyskytuje približne u 7–8 % pôrodov, pričom prvorodičky (primiparity) opúšťajú okolo 40 % svojich mláďat z nezaujatia, kvôli prostrediu alebo stresu.