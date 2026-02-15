Nedeľa15. február 2026, meniny má Pravoslav, zajtra Ida, Liana

Nič emotívnejšie dnes neuvidíte! Makak Punch hľadá lásku v plyšákovi: VIDEO Z tohto vám pukne srdce

Makak Punch s plyšákom
Makak Punch s plyšákom (Zdroj: X/@ichikawa_zoo)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

ICHIKAWA - Príbeh malého makaka Puncha z japonskej zoo v Ichikawe dojal milióny ľudí po celom svete. Opustené mláďa, ktoré našlo útechu v náručí plyšového orangutana, sa stalo symbolom túžby po bezpečí a náhradnej láske. No hoci jeho nežné objatia s hračkou roztápajú srdcia, príbeh vyvolal aj vlnu kritiky.

Keď sa v júli 2025 v japonskej zoo v meste Ichikawa narodil malý makak menom Punch, nik netušil, že jeho život sa začne tak bolestivo. Krátko po pôrode ho matka opustila — a zrazu zostal na svete úplne sám. Bez tepla, bez dotyku, bez toho najzákladnejšieho, čo mláďa potrebuje: niekoho, koho sa môže držať.

Ošetrovatelia zoo sa ho ujali a rozhodli sa bojovať za každý jeho deň. Vedeli, že makaky od prvej sekundy života visia na matke, doslova sa jej držia celým telom. Punch však nemal koho objímať. A tak mu do výbehu priniesli deky a niekoľko plyšových hračiek, aby mu aspoň trochu nahradili pocit bezpečia. A vtedy sa to stalo.

Plyšový orangutan, ktorý sa stal mamou

Spomedzi všetkých hračiek si Punch vybral jednu — malého plyšového orangutana. Objímal ho, akoby bol živý. Spal na ňom, skrýval sa zaň, nosil ho so sebou ako štít. Zábery, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach, ukazujú drobné telíčko pevne pritlačené k oranžovej hračke. Je v tom niečo tak ľudské, až to človeku stisne srdce. Punch sa jej drží presne tak, ako by sa držal svojej skutočnej mamy — keby ju mal. A internet sa do neho okamžite zamiloval, pričom do zoo začalo chodiť obrovské množstvo návštevníkov.

Videá, ktoré sa zdieľali na sociálnych sieťach, sa šírili rýchlosťou blesku. Ľudia z celého sveta písali, že im Punch pripomenul, aké krehké sú všetky živé bytosti. Ako veľmi potrebujeme blízkosť. Ako aj malý makak dokáže ukázať, čo znamená túžiť po bezpečí.

Ošetrovatelia hovoria, že Punch rastie, silnie a postupne ho zoznamujú s ostatnými makakmi. Ale jeho plyšový orangutan stále zostáva pri ňom. Je to jeho istota, jeho útočisko, jeho prvá „rodina“.

Zoo sa nevyhla kritike

Hoci Punchov príbeh dojal milióny ľudí, nevyhol sa ani kritike. Mnohí upozorňujú, že aj napriek postupnej integrácii s ostatnými makakmi sa malý Punch stále hrá so svojou hračkou a odmieta kontakt s ostatnými mláďatami. Na sociálnych sieťach sa objavili aj tvrdšie reakcie.

„Hračka mu vôbec nepomáha, musí ju ťahať všade: žiadna starostlivosť, žiadna láska, žiadne pohodlie, žiadny rozhovor ani úprava srsti pre toho makaka. Japonská zoologická záhrada jeho traumu zväčšila a predĺžila. Izoluje ho ešte viac. Krutosť. Náhradná matka je lepšie riešenie,“ napísala jedna komentujúca. „Príbeh Puncha ukazuje, ako aj v zajatí môže byť sociálna integrácia stále výzvou,“ dodal ďalší.

Zároveň však existuje aj dôvod na optimizmus — a prichádza priamo z tej istej zoo. Ichikawa City Zoo už raz podobný príbeh zažila. V roku 2008 sa tam narodila makakica Otome, ktorá bola rovnako opustená a rovnako vyrastala s plyšovou hračkou, tentoraz s ikonickým Rilakkuma medvedíkom. Aj ona si prešla obdobím, keď sa držala výhradne svojho plyšáka a pôsobila izolovane. Napriek tomu sa jej príbeh skončil nádherne: Otome sa neskôr plnohodnotne začlenila do skupiny, stala sa matkou, dokonca aj starou mamou, a jej popularita bola taká veľká, že o nej vyšli knihy a dodnes kolujú videá, ktoré ľudí dojímajú.

Práve Otome je dôkazom, že aj mláďa, ktoré sa na začiatku upne na hračku, môže neskôr viesť úplne normálny, sociálne bohatý život. A mnohí fanúšikovia veria, že Punch kráča v jej stopách — že je len na začiatku svojej cesty a že jeho plyšový orangutan je prvým krokom k tomu, aby raz dokázal objímať skutočných členov svojej skupiny.

U japonských makakov sa opustenie novorodenca vyskytuje približne u 7–8 % pôrodov, pričom prvorodičky (primiparity) opúšťajú okolo 40 % svojich mláďat z nezaujatia, kvôli prostrediu alebo stresu.

Viac o téme: OpicaZooPunch
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Láska až za hrob:
Láska až za hrob: Niektoré zvieratá pri párení riskujú život
dromedar.sk
FOTO Záber, z ktorého trhá
Záber, z ktorého trhá srdce! Pes mal dlhé hodiny zúfalo štekať uväznený na parapete: Potom prišiel pád
Domáce
Nosorožce si prvý sneh
Zimná rozprávka v zoo: VIDEO Malé nosorožce uvideli prvýkrát v živote sneh a ich reakcia vás rozosmeje!
Zaujímavosti
FOTO pes Rufus
Pes si odomkol DVOJE DVERE útulku a ušiel: Internet je presvedčený, že ide o AI! Pravda je však omnoho DOJEMNEJŠIA
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Americký minister Marco Rubio po rokovaniach odletel z bratislavského letiska.
Americký minister Marco Rubio po rokovaniach odletel z bratislavského letiska.
Správy
V Dánsku nájdete kruhové pevnosti, ktoré si stavali Vikingovia
V Dánsku nájdete kruhové pevnosti, ktoré si stavali Vikingovia
Cestovanie
Tlačová konferencia amerického ministra zahraničia Marca Rubia a premiéra Roberta Fica
Tlačová konferencia amerického ministra zahraničia Marca Rubia a premiéra Roberta Fica
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
Polícia varuje: Maloletý lyžiar musí byť pod dohľadom aj na lyžiarskom svahu
Domáce
FOTO SMUTNÁ SPRÁVA Vo veku
SMUTNÁ SPRÁVA Vo veku 97 rokov zomrel bývalý politický väzeň Ondrej Bartko
Domáce
Žilinka po Ficovej tlačovke
Žilinka po Ficovej tlačovke vypenil! Čo si to dovoľujete? TOTO je nehanebnosť
Domáce
Nová hradná cesta pri Čičve: Modernizácia priláka turistov, pribudnú aj interaktívne atrakcie
Nová hradná cesta pri Čičve: Modernizácia priláka turistov, pribudnú aj interaktívne atrakcie
Banská Bystrica

Zahraničné

Obrovská tragédia v centre
Obrovská tragédia v centre mesta! Dievča (†14) našli v kúpeľni mŕtve!
Zahraničné
Péter Szijjártó
So Slovenskom sme požiadali Chorvátsko o prepravu ropy cez ropovod Adria, uviedol Szijjártó
Zahraničné
Hromadná BITKA na palube Boeingu! VIDEO Situácia sa vyhrotila, lietadlo muselo núdzovo pristáť
Zahraničné
FOTO Nič emotívnejšie dnes neuvidíte!
Nič emotívnejšie dnes neuvidíte! Makak Punch hľadá lásku v plyšákovi: VIDEO Z tohto vám pukne srdce
Zahraničné

Prominenti

Gillian Anderson
AKTY SEXI: Agentka Scullyová rozžiarila francúzsku metropolu, krajšia ako kedykoľvek predtým
Zahraniční prominenti
Herečka Oľga Belešová
Oľga Belešová sa ocitla v KANÁLI: Neštudovala som herectvo, ale pódium je moje!
Domáci prominenti
Angie Mangombe
Zatajila, že je TEHOTNÁ a nastúpila do MMA zápasu: Známa Češka sa obhajuje... Nie som MONŠTRUM!
Domáci prominenti
Michelle Obama
Prvá dáma sa asi zbláznila: Michelle Obama si dala spraviť 10 piercingov počas jedného sedenia!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Emily Atack
Šokujúca spoveď známej herečky: ČO sa v skutočnosti deje POD PERINOU počas filmovania? Niektorí muži sú príliš nadšení
Zaujímavosti
Nová štúdia: Toto jedlo
Nová štúdia: Toto jedlo môže znížiť aj váš cholesterol! Už za 2 dni
vysetrenie.sk
Zomrú v troskách parku?
Zomrú v troskách parku? Wikie a jej syn Keijo plávajú v RUINÁCH, ich život visí na vlásku! Sekundy do katastrofy
Zaujímavosti
NAJBOHATŠÍ bezdomovec sveta? Ľudia
NAJBOHATŠÍ bezdomovec sveta? Ľudia mu zo súcitu hádzali drobné, on sa vozí vo vlastnom aute s vodičom!
Zaujímavosti

Dobré správy

ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk
ZOH 2026 Hokejový turnaj
ZOH 2026 Hokejový turnaj je v plnom prúde: Vedeli ste toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk
SÚŤAŽ Ako dopadnú slovenskí
SÚŤAŽ Ako dopadnú slovenskí hokejisti na ZOH? Pozrite si, aká skvelá cena na vás čaká
sportky.sk
Juraj Slafkovský (Zdroj: Budiš)
Olympiáda bez Slafkovského? Ani náhodou, takto sa pred ňou poctivo pripravuje!
Domáce

Ekonomika

Pozor na podvod: Na tejto stránke si dovolenku určite nekupujte, upozorňuje SOI!
Pozor na podvod: Na tejto stránke si dovolenku určite nekupujte, upozorňuje SOI!
Luxus, ktorý vám vyrazí dych: Toto je 10 najlepších hotelov sveta za rok 2025! (foto)
Luxus, ktorý vám vyrazí dych: Toto je 10 najlepších hotelov sveta za rok 2025! (foto)
Rusi zažívajú cenový šok: Uhorky drahšie než mäso, extrémne mrazy šponujú ceny nahor!
Rusi zažívajú cenový šok: Uhorky drahšie než mäso, extrémne mrazy šponujú ceny nahor!
Nechávate svoje peniaze štátu? Otestujte sa, či poznáte všetky dávky a bonusy, na ktoré máte nárok! (kvíz)
Nechávate svoje peniaze štátu? Otestujte sa, či poznáte všetky dávky a bonusy, na ktoré máte nárok! (kvíz)

Šport

ZOH 2026 Dánsko – Lotyšsko: Online prenos zo zápasu hokejového turnaja
ZOH 2026 Dánsko – Lotyšsko: Online prenos zo zápasu hokejového turnaja
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Obrovská dráma v poslednom zápase: O možnom súperovi Slovenska rozhodlo až predĺženie
ZOH 2026 Obrovská dráma v poslednom zápase: O možnom súperovi Slovenska rozhodlo až predĺženie
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 USA – Nemecko: Online prenos zo zápasu hokejového turnaja
ZOH 2026 USA – Nemecko: Online prenos zo zápasu hokejového turnaja
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Dvojciferný debakel v honbe za zlatom: Kanadské hviezdy rozmetali ďalšieho súpera
ZOH 2026 Dvojciferný debakel v honbe za zlatom: Kanadské hviezdy rozmetali ďalšieho súpera
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

BBSK plánuje vybudovať cyklotrasu medzi Žiarom nad Hronom a Žarnovicou
BBSK plánuje vybudovať cyklotrasu medzi Žiarom nad Hronom a Žarnovicou
Doprava
TEST: BMW M5 Touring - rýchlejšie kombi neexistuje. Zabojuje aj proti 2x drahším
TEST: BMW M5 Touring - rýchlejšie kombi neexistuje. Zabojuje aj proti 2x drahším
Testy
FOTO: Hyundai Ioniq 6 N už má slovenské cenu. Zmaže vám úškrn?
FOTO: Hyundai Ioniq 6 N už má slovenské cenu. Zmaže vám úškrn?
Novinky
TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
Testy

Kariéra a motivácia

Multitasking vás oberá o čas a zdravie: Prečo prehnaná snaha zvládať všetko naraz škodí vašej mozgovej kapacite
Multitasking vás oberá o čas a zdravie: Prečo prehnaná snaha zvládať všetko naraz škodí vašej mozgovej kapacite
Pracovné prostredie
LinkedIn secrets: Ako vás zamestnávatelia nájdu skôr než vy ich
LinkedIn secrets: Ako vás zamestnávatelia nájdu skôr než vy ich
Hľadám prácu
Zarábajte tým, čo milujete: Ako premeniť koníčky na skutočný príjem
Zarábajte tým, čo milujete: Ako premeniť koníčky na skutočný príjem
Rady, tipy a triky
Frfloš kolega vás ničí? Naučte sa, ako prežiť pracovné dni bez stresu
Frfloš kolega vás ničí? Naučte sa, ako prežiť pracovné dni bez stresu
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Bleskové žemľové knedle podľa Silvie. Poctivá príloha, ktorú zvládne aj začiatočník.
Bleskové žemľové knedle podľa Silvie. Poctivá príloha, ktorú zvládne aj začiatočník.
Od hrnčekovej klasiky až po luxusné verzie: 15 najlepších receptov na nadýchané bublaniny.
Od hrnčekovej klasiky až po luxusné verzie: 15 najlepších receptov na nadýchané bublaniny.
Fazuľová polievka na kyslo: Kedy pridať ocot, aby sa nezrazila?
Fazuľová polievka na kyslo: Kedy pridať ocot, aby sa nezrazila?
Rady a tipy
Čo na valentínsku večeru? Menu, s ktorým zabodujete
Čo na valentínsku večeru? Menu, s ktorým zabodujete
Výber receptov

Technológie

Hackeri aktualizovali starý podvod, ktorým útočili aj na Slovákov. Teraz je ešte prefíkanejší a nebezpečnejší. Takto funguje
Hackeri aktualizovali starý podvod, ktorým útočili aj na Slovákov. Teraz je ešte prefíkanejší a nebezpečnejší. Takto funguje
Bezpečnosť
Nový špionážny malvér dokáže prevziať kontrolu nad Androidom aj iPhonom. Je schopný sledovať ťa cez kameru a počúvať cez mikrofón
Nový špionážny malvér dokáže prevziať kontrolu nad Androidom aj iPhonom. Je schopný sledovať ťa cez kameru a počúvať cez mikrofón
Bezpečnosť
Tvoj Samsung má kvantum skrytých funkcií. Tieto 4 mi výrazne zjednodušili používanie telefónu
Tvoj Samsung má kvantum skrytých funkcií. Tieto 4 mi výrazne zjednodušili používanie telefónu
Návody
Fajčenie marihuany v tomto veku môže súvisieť s pomalším starnutím mozgu, naznačuje štúdia
Fajčenie marihuany v tomto veku môže súvisieť s pomalším starnutím mozgu, naznačuje štúdia
Veda a výskum

Bývanie

V sprche zrušte steny, vytiahnite koberec a šokujte skrinkou! Týchto 8 trendov prichádza do kúpeľní v roku 2026
V sprche zrušte steny, vytiahnite koberec a šokujte skrinkou! Týchto 8 trendov prichádza do kúpeľní v roku 2026
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci
Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
5 nepraktických riešení, ktoré vidíme v domácnostiach, a pritom zbytočne plytvajú miestom. Čo zvoliť miesto nich?
5 nepraktických riešení, ktoré vidíme v domácnostiach, a pritom zbytočne plytvajú miestom. Čo zvoliť miesto nich?

Pre kutilov

WD-40 nie je mazivo! 10 vecí, na ktoré ho používate, ale v skutočnosti im škodíte
WD-40 nie je mazivo! 10 vecí, na ktoré ho používate, ale v skutočnosti im škodíte
Údržba a opravy
Pestovanie priesad môže ísť do peňazí. Takto však ušetríte aj desiatky eur!
Pestovanie priesad môže ísť do peňazí. Takto však ušetríte aj desiatky eur!
Záhrada
Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Údržba a opravy
Chcete mať najkrajšie muškáty zo všetkých susedov? Urobte vo februári tieto 3 veci
Chcete mať najkrajšie muškáty zo všetkých susedov? Urobte vo februári tieto 3 veci
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najproblematickejšie kombinácie zverokruhu: Tieto dvojice sa k sebe hodia najmenej
Partnerské vzťahy
Najproblematickejšie kombinácie zverokruhu: Tieto dvojice sa k sebe hodia najmenej
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Obrovská tragédia v centre
Zahraničné
Obrovská tragédia v centre mesta! Dievča (†14) našli v kúpeľni mŕtve!
Zahraničné
Hromadná BITKA na palube Boeingu! VIDEO Situácia sa vyhrotila, lietadlo muselo núdzovo pristáť
Nič emotívnejšie dnes neuvidíte!
Zahraničné
Nič emotívnejšie dnes neuvidíte! Makak Punch hľadá lásku v plyšákovi: VIDEO Z tohto vám pukne srdce
Žilinka po Ficovej tlačovke
Domáce
Žilinka po Ficovej tlačovke vypenil! Čo si to dovoľujete? TOTO je nehanebnosť

Ďalšie zo Zoznamu