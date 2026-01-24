Dávajte si pozor: Na celom území Slovenska sa naďalej vyskytuje poľadovica, niekde aj hmla

BRATISLAVA - Na celom území SR sa v sobotu naďalej vyskytuje poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu s platnosťou do obeda. Informoval o tom na svojom webe.
Upozornil, že tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako sú doprava, pohyb osôb či infraštruktúra. „Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol ústav. Meteorológovia vydali aj informáciu pre zhoršenú smogovú situáciu v oblastiach Vranov nad Topľou a Humenné. V sobotu v noci došlo k prekročeniu informačného prahu pre častice PM10. Podmienky na vydanie upozornenia na smogovú situáciu však nenastali a v najbližších hodinách sa očakáva zlepšenie rozptylových podmienok.
Upozornenie na smogovú situáciu
Upozornenie na smogovú situáciu pre častice PM10 platí naďalej pre oblasti Košice, Jelšava, Krompachy, Prešov, Ružomberok, Veľká Ida, Lučenec, Oščadnica, Plášťovce a Čadca. Najviac ohrození zhoršenou smogovou situáciou sú podľa meteorológov starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, alergici a astmatici. Taktiež sú ohrozené veľmi malé deti a tehotné ženy. V období zvýšenej koncentrácie častíc PM10 odporúčajú obmedziť pobyt i fyzickú námahu vonku a skrátiť vetranie obytných miestností.
Pozor aj na hmlu
V sobotu sa v okolí Banskej Belej a Banskej Štiavnice vyskytuje hmla s dohľadnosťou do 100 metrov. Na poľadovicu by si vodiči mali dať pozor na ceste II/589 v úseku Chotín - Pribeta. Informovala o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Všetky sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty, ako aj cesty prvej, druhej a tretej triedy sú podľa cestárov zjazdné. Na väčšine stredného a východného Slovenska je však povrch vozoviek pokrytý vrstvou čerstvého, utlačeného až kašovitého snehu hrúbky jeden až tri centimetre. Kašovitý sneh hrúbky dva centimetre sa na vozovke nachádza na rýchlostných cestách R2 v úseku Ožďany - Babin Most a na R4 - obchvat Svidníka. SSC zároveň upozornila, že cesta II/531 Muráň - Červená Skala je uzavretá pre nákladné autá nad desať metrov z dôvodu zasneženej vozovky.
Zjazdné sú podľa cestárov aj horské priechody
Zjazdné sú podľa cestárov aj horské priechody. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Na horských priechodoch (HP) Donovaly, Šturec, Čertovica, Vrchslatina, Zbojská, Fačkov, Dobšiná, Látky-Prašivá, Chorepa, Besník, Branisko, Štós, Soroška, Súľová, Klenov, Grajnár, Herlianske Sedlo a Vernár sa na vozovke nachádza čerstvý, utlačený až kašovitý sneh hrúbky jeden až tri centimetre. SSC dodala, že horský priechod Šútovce (III/1774) je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad desať metrov dĺžky, obmedzenia platia aj pre úsek I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo a HP Fačkov pre vozidlá nad 12 metrov. Cesty II/549 a III/3227 sú z dôvodu neudržiavania uzavreté pre všetky vozidlá.