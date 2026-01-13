Internetová SENZÁCIA z poľskej zoo: Skoro dvojtonová Maruška vs. trpaslík! VIDEO, ktoré obletelo svet

WROCLAW - Samička nosorožca indického Maruška, ktorá sa narodila v Plzni a dnes žije v poľskej zoo, sa stala hviezdou internetu. Odvážny muntžak čínsky sa do nej „pustil“ vo výbehu, no statná samica jeho dorážanie prijala s trpezlivosťou a humorom. Video ich netradičnej hry videlo už milióny ľudí po celom svete.
Samička nosorožca indického Maruška, ktorá sa narodila v Plzni a už niekoľko rokov žije v poľskej zoologickej záhrade, sa stala internetovým hitom. Vo výbehu na ňu totiž „zaútočil“ odvážny muntžak čínsky, ktorého neodradila ani skutočnosť, že Maruška patrí do úplne inej váhovej kategórie. Ako píše český web iDnes.cz, statná samica však jeho dorážanie prijala s nadhľadom, veľkou trpezlivosťou a dokonca si s ním začala hrať.
„Dnes ráno sa asi niekto zabudol pozrieť do zrkadla,“ vtipne komentovala Zoo Wroclaw odvahu malého párnokopytníka. Muntžak sa 8. januára ráno neohrozene pustil do nerovného súpera – samice nosorožca Maruška vážiacej 1,7 tony.
Výborne si rozumejú
Inak si títo dvaja tvory výborne rozumejú. Takmer dvanásťročná Maruška žije s malým jelenčekom a jeho samičkou vo spoločnom výbehu už niekoľko rokov. Majú síce oddelené spálne, ako vysvetľuje poľská zoo, no spoločný dvor. „Seno jedia spolu z jedného podnosu a väčšinou pri tom vládne úplná zhoda,“ dodáva zoo.
Čím teda Maruška muntžaka naštvala? Vôbec ničím. Samica muntžaka je totiž v ruji a jej partner prekypuje testosterónom. Rozhodol sa, že ukáže, kto je na dvore pánom. Aj keď stojí proti nemu 1,7-tonová Maruška, ktorá váži približne stokrát viac. „Kto by povedal, že v takom malom telíčku spí taký bojovník,“ uvažujú chovatelia, ktorí mu inak hovoria len „otec muntžaka“.
Má za sebou niekoľko sťahovaní
Maruška jeho neustále útoky brala ako formu zábavy a hry a zrejme ju škádlenie od zvieracieho kamaráta veľmi bavilo. Video, ktoré Zoo Wroclaw zverejnila na svojom facebookovom profile, videlo už viac než 12 miliónov ľudí. „Video koluje v USA, Európe aj Ázii. Odvysielali ho BBC, NBC, The Independent, RTL, The Sun, The Telegraph, Huffington Post aj The Times of India,“ uviedli chovatelia.
Internet má nového miláčika: VIDEO Sibírsky kocúr uvidel prvý raz sneh… TÚTO reakciu nečakal nikto!
Maruška sa narodila v plzenskej zoologickej záhrade 2. februára 2014. Jej kmotrom sa stal americký rocker Alice Cooper. Samica vzácneho nosorožca indického opustila svoju rodnú zoo v roku 2016 a presťahovala sa najprv do Francúzska, neskôr do Poľska. V januári 2021 tam porodila svoje prvé mláďa.