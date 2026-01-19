Muž, ktorý predpovedal covid, varuje: Rok 2026 bude rokom TEMNOTY a ZÁHADNEJ CHOROBY! Spomína Trumpa, Beyoncé aj UFO

LONDÝN - Britský hypnoterapeut a samozvaný jasnovidec Nicolas Aujula, ktorý v minulosti tvrdil, že predvídal pandémiu covidu-19, prichádza s ďalšími znepokojivými víziami. Rok 2026 má podľa neho priniesť extrémne prírodné javy, zdravotné hrozby, politické otrasy aj prekvapivé udalosti vo svete šoubiznisu.
Nicolas Aujula (39) z Londýna tvrdí, že svoje jasnovidecké schopnosti objavil už v 17 rokoch, keď počas hlbokého tranzu začal prežívať intenzívne vízie údajne zo svojich minulých životov. Ako povedal pre PA Real Life, videl sa napríklad ako egyptská kráľovná, mníška v Himalájach, krajčírka v Číne či šaman v Afrike.
„Mal som silný pocit, že som už žil mnoho životov a nazbieral nespočetné množstvo skúseností. Uvedomil som si, že smrť nie je koniec a že duša je večná,“ opísal moment, ktorý označuje za prelomový. Krátko nato zanechal štúdium a začal sa venovať hypnoterapii a regresnej terapii minulých životov, informuje Unilad.
Tento rok má byť mimoriadne turbulentný
Podľa Aujulu prichádzajú jeho vízie prostredníctvom snov, symbolov a „vnútorného hlasu“. Najnovšie sa týkajú roku 2026, ktorý má byť mimoriadne turbulentný. Predpovedá zvýšenú seizmickú a sopečnú aktivitu najmä v Turecku, Grécku, Ázii a oblasti Pacifiku, ako aj sprísnenie globálnych cestovných obmedzení. Jedna z jeho vízií zahŕňa ľudí snažiacich sa posunúť vpred, no neustále zatláčaných späť. „Bolo to smutné,“ tvrdí. V inom obraze videl „lietajúce elektrické iskry a náhlu tmu“, čo si vysvetľuje ako nebezpečnú búrkovú udalosť, ktorá by mohla narušiť energetické siete.
Náhoda alebo jasnovidectvo? Vlna zemetrasení naplnila varovanie známej veštkyne! Čo ďalšie predpovedala?
Záhadná choroba aj protesty mladých
Ešte znepokojivejšia je jeho predpoveď tajomnej choroby, ktorej príznaky majú pripomínať aneuryzmu. Okrem toho očakáva vlnu protestov vedených mladými ľuďmi a dokonca aj odhalenia súvisiace s kontaktom s mimozemšťanmi a UFO. Zmeny majú zasiahnuť aj Hollywood. Aujula tvrdí, že videl slovo „defamation“ (ohováranie) vznášajúce sa pri známom hollywoodskom nápise, čo interpretuje ako nárast súdnych sporov. Zároveň predpovedá, že filmy a seriály vytvorené umelou inteligenciou sa stanú bežnou súčasťou zábavného priemyslu.
Boh nám doprial viac času! Samozvaný prorok vyvolal medzi ľuďmi paniku: Celosvetová potopa na Vianoce, potom to odvolal
Beyoncé, Angelina Jolie a Trump
Zo sveta celebrít Aujula spomína Angelinu Jolie, ktorú vraj videl „vystúpiť na pódium obklopenú žiarivým svetlom“, čo má symbolizovať jej výrazný návrat na verejnosť. Beyoncé má podľa jeho vízie naopak ustúpiť do úzadia a hľadať súkromie a nové začiatky. Na záver sa dotkol aj politiky. Vo svojej vízii videl amerického prezidenta Donalda Trumpa, ako sa potkýna pri vystupovaní z lietadla. Podľa Aujulu to môže byť doslovný obraz, ale aj symbolický náznak jeho „pádu“.