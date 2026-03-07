Mrazivý nález v Bratislave: Polícia objavila dve mŕtve telá pri Starej Prachárni, zadržaný bol jeden muž

BRATISLAVA – Bratislavské policajné hliadky boli krátko pred pol desiatou dopoludnia vyslané k objektu na ulici Pri Starej Prachárni, kde našli dve osoby bez známok života. Na mieste bol zadržaný jeden muž, ktorého policajti obmedzili na osobnej slobode.
Na tiesňovú linku polície bol nahlásený incident, ktorý vyústil do policajného zásahu. Keď hliadky dorazili na miesto určenia, naskytol sa im desivý pohľad. V objekte sa nachádzali dve osoby, ktoré už v tom čase nejavili známky života. Na miesto bol okamžite privolaný obhliadajúci lekár, ktorý po prvotnej obhliadke nevylúčil cudzie zavinenie. „Nariadil súdno-lekársku pitvu,“ informovala bratislavská krajská polícia.
Situácia na mieste bola od prvých chvíľ vážna. Policajti v rámci prvotných úkonov obmedzili na osobnej slobode jednu osobu mužského pohlavia, ktorá sa mala v čase zásahu na mieste nachádzať. Či ide o priameho páchateľa alebo svedka, zatiaľ oficiálne potvrdené nebolo.
Prípad si okamžite prevzala kriminálna polícia Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. „Bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní,“ uviedli zástupcovia polície.