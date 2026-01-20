Historický návrat ľudí k Mesiacu je na dosah: Gigantická raketa už stojí na rampe! Zloženie posádky prepíše dejiny

USA - Po prvý raz od roku 1972 sa k Mesiacu vypraví ľudská posádka. Gigantická raketa SLS už stojí na štartovacej rampe a NASA vstupuje do záverečnej fázy príprav misie Artemis II, ktorá má ambíciu posunúť ľudstvo ďalej do hlbokého vesmíru než kedykoľvek predtým.
Po viac než 50 rokoch sa ľudia opäť priblížia k Mesiacu. Ako uvádza BBC, gigantická raketa Space Launch System (SLS) spolu s vesmírnou kapsulou Orion už čakajú pripravené na štartovacej rampe v Kennedyho vesmírnom stredisku na Floride. NASA raketu presunula z montážnej haly na štartovaciu rampu 39B počas takmer 12-hodinovej operácie. Takmer 98 metrov vysoký kolos prepravoval špeciálny pásový transportér, ktorý sa pohyboval rýchlosťou približne 1,3 kilometra za hodinu. Celý presun sledovali tisíce divákov prostredníctvom živého prenosu.
Záverečné testy pred historickým štartom
V nasledujúcich dňoch čakajú raketu a loď Orion finálne technické kontroly a takzvaná „mokrá generálka“. Počas nej bude raketa plne natankovaná palivom a technici si vyskúšajú všetky štartovacie procesy vrátane odpočítavania, tentoraz ešte bez astronautov na palube. Spolupracovníčka TV Markíza v USA Barbara Dudeková priblížila, že ak skúšky dopadnú úspešne, NASA stanoví presný termín štartu. „Najskôr to môže byť 6. februára, následne je v hre niekoľkodňové štartovacie okno,“ uviedla pre tvnoviny.sk.
NASA zároveň potvrdila, že ďalšie možné termíny pripadajú na marec a apríl. Výber dátumu závisí najmä od polohy Mesiaca voči Zemi, aby loď spotrebovala čo najmenej paliva a návrat posádky bol bezpečný. Dôležitú úlohu zohráva aj počasie, silný vietor alebo búrky môžu štart odložiť.
Prvenstvá - žena a človek čiernej farby pleti
Misia Artemis II potrvá približne 10 dní a na palube lode Orion sa k Mesiacu vydá štvorica astronautov. Veliteľom misie je Gregory Reid Wiseman, skúsený astronaut NASA a bývalý námorný pilot. Pilotom bude Victor Jerome Glover, ktorý má za sebou dlhodobý pobyt na Medzinárodnej vesmírnej stanici.
Členkou posádky je aj Christina Hammock Kochová – astronautka a vedkyňa, ktorá drží rekord v najdlhšom súvislom pobyte ženy vo vesmíre. Počas misie bude zodpovedná za vedecké experimenty a technické systémy letu. Štvoricu dopĺňa Kanaďan Jeremy Roger Hansen, ktorý absolvuje svoj prvý let do vesmíru a stane sa prvým Kanaďanom, čo sa dostane tak ďaleko od Zeme. Misia Artemis II sa zapíše do dejín aj tým, že k Mesiacu po prvý raz poletí žena a človek čiernej farby pleti.
Sú vlajky z misie Apollo 11 stále na Mesiaci? Je tam množstvo artefaktov: Pozrite sa, čím ho ľudstvo znečistilo!
Podľa informácií BBC strávia astronauti prvé dva dni misie na obežnej dráhe Zeme. Následne sa dostanú až do vzdialenosti približne 40-tisíc míľ, teda zhruba pätiny cesty k Mesiacu. Z paluby Orionu uvidia Zem ako jeden celok – pohľad, ktorý doteraz nezažili. Počas preletu okolo odvrátenej strany Mesiaca budú mať vyhradené tri hodiny na jeho pozorovanie, fotografovanie a štúdium geológie. Tieto údaje pomôžu pri príprave budúceho pristátia na južnom póle Mesiaca.
Pristátie na Mesiaci nie je v pláne
Neoddeliteľnou súčasťou lode Orion je Európsky servisný modul, ktorý vznikol v nemeckých Brémach v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou a spoločnosťou Airbus. Zabezpečuje pohon, výrobu elektrickej energie, ako aj zásoby kyslíka, dusíka a vody pre posádku.
Napriek viacerým odkladom NASA zdôrazňuje, že bezpečnosť astronautov zostáva absolútnou prioritou. „Poletíme až vtedy, keď budeme pripravení. Bezpečný návrat posádky je našou hlavnou úlohou,“ vyhlásil šéf manažmentu misie John Honeycutt. Misia Artemis II je kľúčovým krokom k návratu ľudí na povrch Mesiaca. Ako pripomína BBC, samotné pristátie je plánované až v rámci misie Artemis III, ktorá by sa mala uskutočniť najskôr v roku 2027, realistickejšie však až v roku 2028.