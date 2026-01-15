Pizza s ananásom rozdelila svet, TÁTO s kuracími nohami šokuje ešte viac: Ochutnali by ste ju?

TIJUANA - Pizzeria v Tijuane prišla s neobvyklou lahôdkou – pizza Margherita s ôsmimi kuracími labkami. „Witch’s Feet Pizza“ vzbudila na sociálnych sieťach poriadny rozruch a reakcie sú viac než rozdelené.
Pizzeria Holy Pizza Dispensary z Tijuany v Mexiku šokovala zákazníkov a internet svojou novou pizzou. Pod názvom „Witch’s Feet Pizza“ ponúka klasickú Margheritu, no každú z ôsmich porcií zdobí jedna kuracia labka unavená na pare.
Bežná potravina v mexickej kuchyni
Kuracie labky sú v mexickej kuchyni bežné, najmä v polievkach či dusených jedlách, no na pizzi ide o poriadne netradičný experiment. Predchádzajúce kulinárske experimenty v Mexiku zahŕňali napríklad pizzu s chilaquiles alebo chile relleno, no táto kombinácia rozdelila internet. Reakcie sú rôznorodé. Jeden fanúšik komentoval: „Delicious!“ Iný si všimol nepríjemnú drobnosť: „Kúsok nechta odletel, keď ho krájali.“ Ďalší dokonca žartovali: „Zatknúť túto osobu!“
Nie je to prvýkrát, čo sa pizze stali predmetom bizarných experimentov. V 90. rokoch boli populárne Heinz Baked Beans pizze v supermarketoch. Vo Švédsku sa miešajú arašidy, banány, kuracie mäso, ananás a kari prášok. Fínska Pizza Berlusconi so slovenským údeným sobom dokonca vyhrala medzinárodnú súťaž pizze v roku 2008. „Witch’s Feet Pizza“ však dokazuje, že kombinácia tradičnej pizze a miestnych surovín môže vyvolať rovnaké vášne – a nie každý je pripravený ochutnať tento kulinársky experiment.