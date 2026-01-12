Japonský trik, ktorý vám môže zmeniť život: Chcete schudnúť bez diéty? TOTO zmení vaše stravovanie navždy

PEKING - Chcete začať nový rok zdravšie a schudnúť bez drastických diét? Skúste jednoduchý japonský trik hara hachi bu z Okinawy – princíp jesť len do 80 % sýtosti. Tento vedomý prístup k jedlu učí spomaľovať, vnímať telo a vychutnávať si každé sústo, čím podporuje zdravú hmotnosť a dlhodobú pohodu.
Ak chcete začať nový rok zdravšie, lepšie sa stravovať a možno aj trochu schudnúť, nemusíte sa púšťať do prísnych diét ani komplikovaných plánov. Existuje jednoduchý japonský zvyk, ktorý si môžete okamžite osvojiť a ktorý nevyžaduje žiadne špeciálne potraviny ani počítanie kalórií, informuje portál ScienceAlert. Tento prístup sa nazýva hara hachi bu a pochádza z Okinawy – regiónu známeho mimoriadne dlhou životnosťou a nízkou mierou obezity, ktorý patrí medzi tzv. modré zóny. Jeho princíp je prekvapivo jednoduchý: jesť len do okamihu, keď ste sýti približne na 80 %, teda prestať ešte pred úplným pocitom plnosti.
Nejde o to jesť menej, ale jesť múdrejšie
Na rozdiel od moderných diét, ktoré často obmedzujú alebo vyraďujú celé skupiny potravín, hara hachi bu kladie dôraz na vedomý prístup k jedlu. Nejde o to jesť menej, ale jesť múdrejšie – pomaly, svedomito a s rešpektom k signálom vlastného tela.
Hoci výskum účinkov tejto metódy je zatiaľ obmedzený, dostupné dáta naznačujú, že ľudia, ktorí hara hachi bu praktizujú, prijímajú menej kalórií, priberajú menej a dokážu si udržať stabilnú hmotnosť. Zaujímavosťou je aj to, že títo ľudia prirodzene siahajú po väčšom množstve zeleniny a menšom množstve obilnín, čo len potvrdzuje, že miernosť často vedie k lepšiemu výberu jedla.
Jeme rýchlejšie a viac
Filozofia hara hachi bu je veľmi podobná konceptu intuitívneho alebo vedomého stravovania. Učí vás rozpoznať signály hladu, sýtosti a emócií, ktoré môžu viesť k prejedaniu sa zo stresu či nudy – problém typický pre modernú dobu, keď až 70 % ľudí používa počas jedla mobil, počítač alebo pozerá televíziu. Takéto rozptýlenie spôsobuje, že jeme rýchlejšie a viac, než potrebujeme.
Hara hachi bu ponúka jednoduchú alternatívu: spomaliť tempo, vnímať svoje telo a znovu objaviť radosť z jedla. Prakticky to znamená malé kroky – pred jedlom sa zamyslieť, či ste naozaj hladní, jesť bez obrazoviek, vychutnávať si každé sústo a prestať v momente, keď ste príjemne sýti, ale nie preplnení.