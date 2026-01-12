Pondelok12. január 2026, meniny má Ernest, Ernestína, zajtra Rastislav

Expertka prehovorila: Ak vám oblečenie ZAPÁCHA po vypraní, robíte TÚTO chybu! Nie je to práčkou, ale VAMI

Ilustračné foto
LONDÝN - Vyberáte bielizeň z práčky a namiesto sviežej vône cítite zatuchlinu? Podľa odborníčky na pranie robí množstvo ľudí rovnakú chybu – a paradoxne práve tá spôsobuje, že oblečenie zostáva špinavé aj po kompletnom pracom cykle.

Ak ste si niekedy všimli, že vaše oblečenie po vypraní nepôsobí čisto, prípadne dokonca zapácha viac než pred praním, problém nemusí byť v práčke, ale v množstve použitého pracieho prostriedku. Práve to je podľa expertky na pranie Kelli zo spoločnosti Splash ’Em Out najčastejšia chyba, ktorú ľudia robia. Na TikToku upozornila, že pranie nie je mydlová šou a viac pracieho prostriedku automaticky neznamená čistejšiu bielizeň.

Ako vysvetlila pre britský Mirror, nadbytočný detergent sa z látok nedokáže úplne vypláchnuť. Zostáva prilepený vo vláknach, kde zachytáva pot, nečistoty a baktérie. Práve tie sú potom zodpovedné za nepríjemný zápach, ktorý sa často objaví až po vyschnutí oblečenia. Baktérie sa totiž živia zvyškami mydla. Príliš veľa pracieho prostriedku navyše spôsobuje, že sa špinavá voda počas prania opätovne usadzuje späť na oblečení.

Pozor na aviváž

„Veľká práčka neznamená, že potrebujete aj veľké množstvo pracieho prostriedku,“ odkázala Kelli na záver. Pod jej videom sa okamžite rozprúdila diskusia. Viacerí používatelia upozornili aj na aviváž, ktorá má podľa nich voskovitú konzistenciu a robí vlákna nepriepustnými pre vodu. Čím viac jej použijete, tým ťažšie sa oblečenie reálne vyperie. Iní zas odporúčali obyčajný ocot – pohár octu pridaný tesne pred oplachovacím cyklom má pomôcť odstrániť zvyšky mydla a zároveň poslúži ako prírodná náhrada aviváže.

Ďalší komentujúci pripomenuli, že odmerky na pracích prostriedkoch majú vyznačené rysky z dobrého dôvodu – podľa veľkosti náplne. Správne dávkovanie a kombinácia s octom podľa nich pomáha udržať baktérie aj zápach na uzde. Objavili sa aj extrémnejšie názory, napríklad úplné vynechanie klasických detergentov alebo kritika silných parfumovaných vôní, ktoré sú podľa niektorých ľudí na uterákoch či oblečení zbytočné.

Existuje jednoduchý trik

Tému zatuchnutého zápachu riešil aj ďalší odborník na pranie, Deyan Dimitrov, generálny riaditeľ Laundryheap. Podľa neho existuje jednoduchý trik, ako mu predísť – a stačí vám čistý uterák a žehlička. Po vypraní odporúča oblečenie položiť na rovný povrch, prikryť ho suchým uterákom a krátko prežehliť. Teplo odstráni počiatočnú vlhkosť ešte pred sušením, vďaka čomu bielizeň schne rýchlejšie a bez nepríjemného zápachu.

Následne je dôležité oblečenie sušiť na dobre vetranom mieste, nie natlačené na sebe a nie príliš blízko stien, kde sa môže hromadiť vlhkosť. Práve cirkulácia vzduchu je podľa odborníkov kľúčom k tomu, aby oblečenie po praní ostalo skutočne čisté, svieže a bez zápachu.

