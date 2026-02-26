NDS vyhlási nový tender na zhotoviteľa úseku D1 Turany - Hubová, uviedol Jozef Ráž

ĽUBOCHŇA - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlási nový tender na zhotoviteľa výstavby diaľničného úseku D1 Turany - Hubová, ktorý bude prebiehať paralelne s pôvodným tendrom. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) o tom vo štvrtok informoval na tlačovej konferencii v Ľubochni.
„Keď sme si zrátali termíny, kedy nám dokáže súd rozhodnúť o predbežnom opatrení na zastavenie účinnosti rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), tak nám to vychádza do polovice apríla tohto roka. Keďže máme nárast o 5000 áut denne v týchto úsekoch vďaka tomu, že sa nám podarilo otvoriť tunel Višňové. Do niekoľkých mesiacov otvoríme obchvat Ružomberka, čo nám predpokladá nárast o ďalšie tisíce áut v tomto regióne,“ podotkol minister s tým, že v tomto úseku už dnes nevedia ľudia vyjsť autom.
V novom tendri NDS odstránila podmienku účasti, ktorú ÚVO vytýka. Zároveň v ňom bude oznámenie faktu, že ak v prípade prvého tendra súd rozhodne v prospech NDS, tak sa tento nový tender zruší. V prípade, že súd rozhodne v prospech ÚVO, tak bude zrušený pôvodný tender a tento nový, ktorý sa vyhlási v najbližších dňoch, bude pokračovať.
„Benefity tohto postupu sú časové a vieme, že sociálno-ekonomické dosahy každého mesiaca neotvorenia tejto diaľnice sú naozaj v desiatkach, stovkách miliónov. Z môjho pohľadu aj to, že ušetríme potenciálne dva mesiace, je správne rozhodnutie. Takže, samozrejme, ono to, ako sa povie, nás to nič nestojí, len prácu navyše a tú sme, samozrejme, ochotní robiť,“ vysvetlil Ráž.
Hovorkyňa ÚVO Simona Brejová informovala, že posun v otázke diaľničného tendra zo strany ministerstva dopravy úrad teší. „ÚVO zároveň verí, že nová súťaž bude spĺňať všetky kritériá obsiahnuté v zákone o verejnom obstarávaní,“ spresnila hovorkyňa.
Po otvorení obchvatu Ružomberka spravia na dolnom Liptove dočasné dopravné značenie po celej dĺžke 15-kilometrového úseku, kde vytvoria oranžovými čiarami takzvané predbiehajúce pruhy tam, kde to situácia na ceste dovolí. „Samozrejme, pridáme semafory na priechody pre chodcov a semafory na výjazdy. Síce technické normy na ceste prvej triedy neumožňujú umiestňovať semafory, ale dočasné značenie je možné do výstavby toho posledného úseku a tu je to viac než potrebné,“ vysvetlil minister.
Ako dodal, na stavbe obchvatu Ružomberka je momentálne zosuv na mieste, ktoré je v podstate výjazd z tunela pod hradom Likava na mostný objekt, ktorý sa zosuvom ako keby jemne posunul. „To znamená, tento problém treba vyriešiť. Sú tam privolaní, podľa mojej informácie, aj medzinárodní experti. Len čo odstránime tento problém, tak predpoklad otvorenia tohto úseku je do leta,“ doplnil s tým, že tento problém sa nachádza v kritickom bode, pre ktorý nemôžu odovzdať do užívania ani časť úseku diaľnice.