Trumpovo prehodnotenie uvalenia ciel bolo pragmatickým a múdrym krokom, uviedol Starmer

LONDÝN - Rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa neuvaliť clá na európske krajiny, ktoré nesúhlasili s jeho plánom prevziať kontrolu nad Grónskom, bolo pragmatickým a rozumným krokom. Uviedol vo štvrtok britský premiér Keir Starmer v rozhovore s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou. Informuje o tom agentúra Reuters.
Ústup po dohode
Od svojich hrozieb týkajúcich sa dánskeho autonómneho územia Trump ustúpil po dohode, ktorá vzišla z jeho stredajšieho rozhovoru so šéfom NATO Markom Ruttem vo švajčiarskom Davose. Podrobností o tom, čo presne bolo dohodnuté, je zatiaľ málo, no aliancia NATO uviedla, že súčasťou plánu je posilnenie bezpečnosti v Arktíde.
„Pokiaľ ide o nedávny vývoj a stiahnutie vyhrážok clami, považujem to za prejav pragmatizmu, zdravého rozumu a dodržiavania našich hodnôt a princípov,“ povedal Starmer Frederiksenovej.
Poďakovanie Británii
Frederiksenová počas svojej návštevy v Starmerovej rezidencii Chequers uviedla, že Británia je jedným z najstarších a najdôležitejších spojencov a partnerov Dánska, a poďakovala sa Starmerovi za jeho podporu. „Myslím, že to zvládneme s malou pomocou našich priateľov,“ povedala a vyzdvihla pritom britský prístup.
Šéf Bieleho domu počas svojho druhého funkčného obdobia opakovane žiadal, aby Spojené štáty získali Grónsko, a to pre údajné bezpečnostné hrozby zo strany Ruska a Číny v Arktíde. Americký prezident pôvodne 17. januára pohrozil, že na osem európskych krajín - Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Britániu, Holandsko a Fínsko - uvalí od 1. februára desaťpercentné dovozné clo, ktoré bude platiť dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi.