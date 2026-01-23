Vo svete bude časom viac robotov ako ľudí? Musk v tom má jasno, začne predávať humanoidné roboty

DAVOS - Technologický miliardár Elon Musk naznačil, že jeho spoločnosť Tesla by mohla do konca roka 2027 začať predávať humanoidné roboty. Stroje s názvom Optimus v súčasnosti vykonávajú jednoduché úlohy pri výrobe elektrických áut, povedal v piatok na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose. Informuje správa agentúry DPA.
Do konca budúceho roka sa roboty pravdepodobne dostanú aj do predaja pre verejnosť, pokračoval Musk. Tesla ich bude predávať, ak bude presvedčená, že sú veľmi spoľahlivé a bezpečné a dokážu plniť mnoho úloh, dodal. Šéf Tesly je známy tým, že stanovuje termíny, ktoré neskôr nedokáže dodržať, poznamenala agentúra DPA.
Musk v Davose zopakoval svoju prognózu, že vo svete bude časom viac robotov ako ľudí. Stroje podľa neho v budúcnosti dokážu plniť „všetky ľudské potreby“, napríklad dohliadať na deti alebo domáce zvieratá a starať sa o starších ľudí. V minulosti technologický miliardár okrem iného vyhlásil, že Optimus bude dokonalým chirurgom alebo, že roboty budú môcť sledovať ľudí a zabrániť im páchať zločiny.