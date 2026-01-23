Letecké dni SIAF sa uskutočnia v Košiciach: Pripomenú Biele albatrosy

KOŠICE - Medzinárodné letecké dni SIAF 2026 sa uskutočnia 5. a 6. septembra na letisku Košice. Ústrednou témou podujatia, ktorého hlavným partnerom sa stáva Košický samosprávny kraj (KSK), je 35. výročie založenia leteckej akrobatickej skupiny Biele albatrosy. Informovali o tom v piatok organizátori SIAF, ktoré sa bude konať po dvojročnej prestávke.
Medzinárodné letecké dni SIAF s európskym presahom čaká na východe republiky 14. ročník, po prvýkrát budú v Košiciach. KSK podporí podujatie cez program Terra Incognita sumou 100.000 eur. Predseda KSK Rastislav Trnka informoval, že adresoval pozvánky leteckým tímom zo 14 krajín, ktoré zahŕňajú Anglicko, Česko, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko a USA. Veľvyslancov vybraných krajín prijal v piatok na pôde Úradu KSK.
Najväčšie letecké podujatie na Slovensku
„To, že najväčšie letecké podujatie na Slovensku prichádza do Košického kraja, do Košíc, nie je náhoda. Nezačíname písať nový príbeh, naopak - nadväzujeme na tradície, ktoré sú s naším krajom neodmysliteľne späté. Od prvých dvojplošníkov cez éru výchovy elitných pilotov a vznik legendárnych Bielych albatrosov až po inovácie v oblasti technológií,“ uviedol Trnka. Podujatie bude podľa neho otvorené na spoluprácu aj ďalším subjektom.
Pozvánky išli aj domácim zložkám - Ministerstvu obrany (MO) SR - Vzdušným silám Ozbrojených síl SR, Ministerstvu vnútra (MV) SR - Leteckému útvaru, Hasičskému a záchrannému zboru (HaZZ) SR, Policajnému zboru (PZ) SR a ďalším zložkám integrovaného záchranného systému. Generálny riaditeľ podujatia Hubert Štoksa oznámil, že súčasťou SIAF bude aj vyhlásenie ankety Zlaté krídla - Národná cena letectva SR, ktorá oceňuje osobnosti, projekty a inštitúcie prispievajúce k rozvoju slovenského letectva. KSK v spolupráci s Inovačným centrom Košického kraja pripravuje aj medzinárodnú vedeckú konferenciu Nové trendy v rozvoji dronov a letectva.
„Vracia sa značka, ktorá má rešpekt doma aj v zahraničí. Našou ambíciou je nadviazať na doterajšiu úroveň a profesionalitu podujatia. SIAF spája lietanie, inšpiráciu pre mladú generáciu i príležitosti pre biznis a hrdosť regiónu. Košice a letectvo k sebe historicky patria, preto sú ideálnym miestom, kde sa tento príbeh môže ďalej rozvíjať,“ skonštatoval Štoksa.
Podujatie organizuje Slovenská letecká asociácia, o.z. a Slovenská letecká agentúra, s.r.o. v spolupráci s kľúčovými partnermi regiónu. SIAF sa od svojho založenia v roku 2011 etabloval ako najprestížnejšia letecká udalosť na Slovensku. V roku 2017 sa radil k štvrtému najväčšiemu podujatiu svojho druhu v Európe. Dosiaľ posledný ročník sa uskutočnil v roku 2023 na leteckej základni Malacky - Kuchyňa. Partnermi podujatia sú KSK, Košice Región Turizmus, Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) a Slovenské technické múzeum (STM) - Múzeum letectva v Košiciach. Partnerské strany v piatok podpísali v Múzeu letectva memorandum o spolupráci.