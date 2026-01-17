Prekvapivé zistenie: Lieky na chudnutie by mohli pomôcť aerolinkám! Ušetrili by palivo

NEW YORK - Trend, ktorý mení zdravotníctvo aj spotrebiteľské správanie, si všimli aj investori na Wall Street. Masové rozšírenie moderných liekov na chudnutie môže mať vedľajší efekt, s ktorým doteraz málokto rátal – znižovať náklady leteckých spoločností.
Wall Street objavila prekvapivého víťaza
Analytici investičnej banky Jefferies upozorňujú, že boom liekov na znižovanie hmotnosti v Spojených štátoch môže nepriamo prospieť aerolinkám. Podľa nich by širšie používanie týchto prípravkov mohlo postupne znížiť priemernú váhu cestujúcich, a tým aj spotrebu paliva.
Ako uvádza Jefferies, ide o moderné lieky pôvodne určené na liečbu cukrovky, ktoré sa dnes vo veľkom používajú aj pri chudnutí. Novinkou je, že prvý z nich je už dostupný aj v tabletovej forme, čo môže výrazne urýchliť jeho rozšírenie v populácii.
Menej kilogramov, nižšie účty za palivo
Palivo je pre letecké spoločnosti najväčšou nákladovou položkou. Práve preto sú aj relatívne malé úspory mimoriadne dôležité. Podľa odhadov analytikov by 10-percentný pokles priemernej telesnej hmotnosti pasažierov znamenal približne 2-percentné zníženie celkovej hmotnosti lietadiel.
To by sa mohlo premietnuť do poklesu spotreby paliva o zhruba 1,5 percenta, čo by v konečnom dôsledku zvýšilo zisky aeroliniek. Jefferies odhaduje, že efekt by mohol znamenať až 4-percentný rast zisku na akciu.
Miliónové úspory pre veľkých dopravcov
Americké letecké spoločnosti podľa odhadov v najbližších rokoch spotrebujú desiatky miliárd galónov paliva ročne, pričom náklady na pohonné hmoty tvoria približne pätinu ich celkových výdavkov.
Aj mierne zníženie spotreby by tak mohlo znamenať miliónové úspory, najmä pre veľkých hráčov ako American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines či Southwest Airlines, ktorých flotily denne prepravujú státisíce cestujúcich.
Aerolinky šetria hmotnosť už desaťročia
Znižovanie hmotnosti nie je pre letecký priemysel nič nové. Dopravcovia sa o to snažia dlhodobo – od ľahších sedadiel, cez obmedzenie tlačených materiálov až po úpravy palubného občerstvenia.
Podľa analytikov Jefferies je však masové chudnutie cestujúcich novým a nečakaným faktorom, ktorý by mohol priniesť úspory bez technických zásahov do lietadiel či znižovania komfortu na palube.
Lieky, ktoré menia správanie aj ekonomiku
Moderné lieky na chudnutie fungujú tak, že potláčajú chuť do jedla a navodzujú rýchlejší pocit sýtosti. Pôvodne boli určené najmä pre diabetikov, no v posledných rokoch sa stali výrazným fenoménom aj pri liečbe obezity.
Ich rozšírenie má podľa odborníkov potenciál ovplyvniť nielen zdravotníctvo, ale aj celé odvetvia ekonomiky – a letecká doprava môže byť jedným z tých, ktoré z tohto trendu potichu profitujú.