Nedeľa18. január 2026, meniny má Bohdana, zajtra Mário, Sára, Zara

LET DUCHOV, ktorý sa takmer skončil TRAGICKY: Opakovaniu histórie so 121 obeťami zabránila pohotovosť posádky!

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Armando Franca)
© Zoznam/sh © Zoznam/sh

LONDÝN - (AAIB) – Britský úrad pre vyšetrovanie leteckých nehôd zverejnil záverečné zistenia ohľadom incidentu lietadla easyJet. K udalosti došlo 20. apríla 2025, kedy na linke z Belfastu (BFS) na letisko Palma de Mallorca (PMI) nebol stroj správne pretlakovaný.

Cestujúci na palube Airbusu A320neo spoločnosti easyJet iba o vlások unikli istej smrti. Všetko spôsobila zlá konfigurácia, ktorá pri stúpaní zablokovala automatické pretlakovanie kabíny. Príčinou bolo neúmyselne zapnuté tlačidlo pristátia na vode počas rekonfigurácie kokpitu po odmrazovaní.

Viedlo to k tomu, že výska v kabíne stúpala, na čo posádka reagovala klesaním do nižšej hladiny v súlade so štandardnými postupmi. Kapitán zároveň resetoval nesprávne tlačidlo a obnovil tak pretlakovanie kabíny. Po vykonaní zvyšných bezpečnostných úkonov pokračoval let v stabilnej výške a bez problémov dorazil do cieľa.

LET DUCHOV, ktorý sa
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: SITA/Salvatore Di NolfiKeystone via AP)

Priebeh vyšetrovania a odporúčania

AAIB použila metódu korešpondenčného vyšetrovania, ktoré je vhodné v prípadoch, kedy nenastanú veľké škody na životoch ani poškodenia lietadla. Tento typ vyšetrovania pomáha AAIB identifikovať procedurálne problémy alebo problémy súvisiace s ľudským faktorom. V tomto prípade posádka dokázala včas reagovať a zachrániť cestujúcich pred ešte horšou katastrofou.

Oprava konfiguračnej chyby ukázala perfektnú účinnosť ochranných opatrení lietadla aj štandardných prevádzkových postupov. EasyJet aj Airbus prijali po incidente bezpečnostné opatrenia. Medzi ne patrí zvyšovanie povedomia o riziku a prehodnotenie kontrolných zoznamov postupov spojených s odmrazovaním. Vyšetrovatelia neustále zdôrazňujú disciplínu v kontrolných zoznamoch ako kľúčovú obranu proti ľudským chybám. Letecké spoločnosti neustála zdokonaľujú postupy a výcviky na základe odporúčaní. Incidenty ako je tento, slúžia na pripomienku eskalácie problémov a ako efektívna práca posádky zostáva kľúčom k udržaniu bezpečnosti v letectve.

 

Viac o téme: TankovanieVyšetrovanieLietadláEasyJet
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Jedno z NAJŠPINAVŠÍCH miest
Jedno z NAJŠPINAVŠÍCH miest v lietadle: SEM si kabáty určite neodkladajte, tvrdí letuška! Varuje aj mikrobiológ
Zaujímavosti
DESIVÝ návrat z dovolenky:
DESIVÝ návrat z dovolenky: Rodina nastúpila do lietadla s mŕtvou babičkou! Tvrdili, že je LEN UNAVENÁ
Zahraničné
Lietadlo mexického námorníctva typu
Pri havárii lietadla mexického námorníctva zahynuli najmenej dvaja ľudia
Zahraničné
FOTO Obrovská tragédia v USA:
Obrovská tragédia v USA: Havária lietadla zabila sedem ľudí, zahynul aj bývalý pretekár NASCAR
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Obrovská premena slovenského herca: Za dva a pol mesiaca schudol až 30 kíl! Ako sa mu to podarilo?
Obrovská premena slovenského herca: Za dva a pol mesiaca schudol až 30 kíl! Ako sa mu to podarilo?
Prominenti
Vierka Ayisi už je MAMOU: Ako nám dcéra ovplyvnila manželstvo! A aký je Fredy dedko?
Vierka Ayisi už je MAMOU: Ako nám dcéra ovplyvnila manželstvo! A aký je Fredy dedko?
Prominenti
Umelci na Hrebienku vytvárajú 20 ľadových sôch s olympijskou tematikou
Umelci na Hrebienku vytvárajú 20 ľadových sôch s olympijskou tematikou
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
Výstraha meteorológov: Na severe Slovenska sa môže tvoriť hmla
Domáce
FOTO Úraz skialpinistu v Malej
Pád v horách: Skialpinista si pri zjazde vážne poranil koleno
Domáce
Leteckí záchranári v pohotovosti
Leteckí záchranári v pohotovosti a početné zranenia: Z lanovky pri Štrbskom Plese vypadol malý chlapec (8)!
Domáce
Dráma v Kremnických vrchoch: Záchranári pomáhali vyčerpanému dievčaťu na bežkách aj zranenej žene na Skalke
Dráma v Kremnických vrchoch: Záchranári pomáhali vyčerpanému dievčaťu na bežkách aj zranenej žene na Skalke
Banská Bystrica

Zahraničné

LET DUCHOV, ktorý sa
LET DUCHOV, ktorý sa takmer skončil TRAGICKY: Opakovaniu histórie so 121 obeťami zabránila pohotovosť posádky!
Zahraničné
Maia Sanduová
TENTO štát môže zmiznúť z mapy Európy: Samotná prezidentka to navrhla! Má to však háčik
Zahraničné
Vladimir Putin
Putin je v koncoch: Jeho obraz Ruska ako veľmoci sa rúca! TOTO sú dôvody
Zahraničné
VIDEO! Beh o holý život,
Beh o holý život, lyžiari v panike utekali pred apokalypsou: Masívna lavína brala všetko, čo jej prišlo do cesty!
Zahraničné

Prominenti

Juraj Lehotský
Známy hudobník odišiel z tohto sveta náhle: Poznali ste ho z Repete a... mal slávneho brata!
Osobnosti
Vianočný večierok známej kozmetickej
Vierka Ayisi už je MAMOU: Ako nám dcéra ovplyvnila manželstvo! A aký je Fredy dedko?
Domáci prominenti
Meghan a princ Harry.
Harry a Meghan pustili do sveta roztomilé video: Dcérka zachytila ich najintímnejší moment
Zahraniční prominenti
Odhalenie pamätnej dlaždice Milana
Silný zážitok z vojny mamy Emila Horvátha: Ten moment si v sebe niesla celý život!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Muži sa HANBIA priznať:
Muži sa HANBIA priznať: TENTO zanedbaný problém môže viesť k zápalom a problémom v spálni! Cítite aj vy syrový zápach?
Zaujímavosti
Kŕčové žily: Ako sa
Kŕčové žily: Ako sa pred nimi chrániť a čo robiť, ak už vznikli
vysetrenie.sk
Implantáty svietia v tme!
Nová SUPERSCHOPNOSŤ z TikToku: Ženám po celom svete začali v tme SVIETIŤ PRSIA! VIDEO sa šíri rýchlosťou blesku
Zaujímavosti
SMRTEĽNÉ nebezpečenstvo na kuchynskej
SMRTEĽNÉ nebezpečenstvo na kuchynskej linke: TAKTO môže dopadnúť váš mozog po zjedení zvyškov z obeda!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Zabudnite na Ženevu, trendy diktuje nový autosalón: Odhalil limitované edície a exkluzívne premiéry! (foto)
Zabudnite na Ženevu, trendy diktuje nový autosalón: Odhalil limitované edície a exkluzívne premiéry! (foto)
Plánujete dovolenku? Týmto dvom cestovkám sa radšej oblúkom vyhnite!
Plánujete dovolenku? Týmto dvom cestovkám sa radšej oblúkom vyhnite!
Tieto zmeny poriadne zatrasú peňaženkami: Ste pripravení? Otestujte sa (kvíz)
Tieto zmeny poriadne zatrasú peňaženkami: Ste pripravení? Otestujte sa (kvíz)
Fico podpísal jadrovú dohodu s USA: Nová elektráreň za miliardy má byť v prevádzke o 15 rokov! (foto)
Fico podpísal jadrovú dohodu s USA: Nová elektráreň za miliardy má byť v prevádzke o 15 rokov! (foto)

Šport

Juraj Slafkovský v kanadskom súboji: Online prenos zo zápasu Ottawa – Montreal
Juraj Slafkovský v kanadskom súboji: Online prenos zo zápasu Ottawa – Montreal
Juraj Slafkovský
VIDEO Mimoriadna správa, na ktorú čakalo celé Slovensko: Petra Vlhová oznámila zásadné rozhodnutie!
VIDEO Mimoriadna správa, na ktorú čakalo celé Slovensko: Petra Vlhová oznámila zásadné rozhodnutie!
Petra Vlhová
Gólová prestrelka a šokujúci výsledok: Maďarsko vyradilo severskú veľmoc z elitnej kategórie
Gólová prestrelka a šokujúci výsledok: Maďarsko vyradilo severskú veľmoc z elitnej kategórie
Ženský hokej
VIDEO Lobotka gólovým hrdinom Neapola, Cagliari s Obertom šokovalo Juventus
VIDEO Lobotka gólovým hrdinom Neapola, Cagliari s Obertom šokovalo Juventus
Serie A

Auto-moto

FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
Novinky
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Novinky
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
Predstavujeme
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v "najlepšom" čase
Novinky

Kariéra a motivácia

Nie je ešte čas hovoriť o tehotenstve? Pozrite sa, kedy a ako to oznámiť zamestnávateľovi, aby ste si zachovali pokoj a istotu v práci
Nie je ešte čas hovoriť o tehotenstve? Pozrite sa, kedy a ako to oznámiť zamestnávateľovi, aby ste si zachovali pokoj a istotu v práci
Materská, rodičovská dovolenka, tehotenstvo
Chodíte na preventívne prehliadky? Tieto čísla vás prekvapia
Chodíte na preventívne prehliadky? Tieto čísla vás prekvapia
Motivácia a inšpirácia
Nový trik, ako z každej výplaty ušetriť stovky eur bez toho, aby ste sa vzdali svojich návykov
Nový trik, ako z každej výplaty ušetriť stovky eur bez toho, aby ste sa vzdali svojich návykov
Rady, tipy a triky
Nezmeškajte to: Top kariérne a networkingové eventy, ktoré vám v roku 2026 otvoria dvere
Nezmeškajte to: Top kariérne a networkingové eventy, ktoré vám v roku 2026 otvoria dvere
Kariera.sk TS

Varenie a recepty

Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Talianska šošovicová polievka: Vonia bylinkami a zasýti na dlhý čas
Talianska šošovicová polievka: Vonia bylinkami a zasýti na dlhý čas
Výber receptov
Pistáciové tiramisu: Krémový dezert bez pečenia
Pistáciové tiramisu: Krémový dezert bez pečenia
Nepečené dezerty

Technológie

Vedci otvorili žalúdok 14 400 rokov starého vlčieho šteniatka. V jeho vnútri našli DNA obávaného prehistorického predátora
Vedci otvorili žalúdok 14 400 rokov starého vlčieho šteniatka. V jeho vnútri našli DNA obávaného prehistorického predátora
História
Netflix v najbližších dňoch rozšíri ponuku o ďalšie kvalitné filmy a seriály. Z tejto nádielky si vyberie aj náročný divák
Netflix v najbližších dňoch rozšíri ponuku o ďalšie kvalitné filmy a seriály. Z tejto nádielky si vyberie aj náročný divák
Filmy a seriály
Ruskí hackeri podľa Microsoftu viedli tichú špionáž proti organizáciám v NATO krajinách a na Ukrajine
Ruskí hackeri podľa Microsoftu viedli tichú špionáž proti organizáciám v NATO krajinách a na Ukrajine
Bezpečnosť
Prečo ti stále volajú neznáme čísla? Zvoní, zdvihneš a ticho? Pozri sa, čo tým útočníci sledujú
Prečo ti stále volajú neznáme čísla? Zvoní, zdvihneš a ticho? Pozri sa, čo tým útočníci sledujú
Správy

Bývanie

Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!

Pre kutilov

Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Záhrada
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Údržba a opravy
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Izbové rastliny
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Beauty Ball 2026: Hostiteľka Alena Pallová zažiarila v bielej róbe, dokonalí manželia Gáboríkovci či Mária Čírová
Slovenské celebrity
Beauty Ball 2026: Hostiteľka Alena Pallová zažiarila v bielej róbe, dokonalí manželia Gáboríkovci či Mária Čírová
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
LET DUCHOV, ktorý sa
Zahraničné
LET DUCHOV, ktorý sa takmer skončil TRAGICKY: Opakovaniu histórie so 121 obeťami zabránila pohotovosť posádky!
Maia Sanduová
Zahraničné
TENTO štát môže zmiznúť z mapy Európy: Samotná prezidentka to navrhla! Má to však háčik
Vladimir Putin
Zahraničné
Putin je v koncoch: Jeho obraz Ruska ako veľmoci sa rúca! TOTO sú dôvody
Beh o holý život,
Zahraničné
Beh o holý život, lyžiari v panike utekali pred apokalypsou: Masívna lavína brala všetko, čo jej prišlo do cesty!

Ďalšie zo Zoznamu