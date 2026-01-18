LET DUCHOV, ktorý sa takmer skončil TRAGICKY: Opakovaniu histórie so 121 obeťami zabránila pohotovosť posádky!

LONDÝN - (AAIB) – Britský úrad pre vyšetrovanie leteckých nehôd zverejnil záverečné zistenia ohľadom incidentu lietadla easyJet. K udalosti došlo 20. apríla 2025, kedy na linke z Belfastu (BFS) na letisko Palma de Mallorca (PMI) nebol stroj správne pretlakovaný.
Cestujúci na palube Airbusu A320neo spoločnosti easyJet iba o vlások unikli istej smrti. Všetko spôsobila zlá konfigurácia, ktorá pri stúpaní zablokovala automatické pretlakovanie kabíny. Príčinou bolo neúmyselne zapnuté tlačidlo pristátia na vode počas rekonfigurácie kokpitu po odmrazovaní.
Viedlo to k tomu, že výska v kabíne stúpala, na čo posádka reagovala klesaním do nižšej hladiny v súlade so štandardnými postupmi. Kapitán zároveň resetoval nesprávne tlačidlo a obnovil tak pretlakovanie kabíny. Po vykonaní zvyšných bezpečnostných úkonov pokračoval let v stabilnej výške a bez problémov dorazil do cieľa.
Priebeh vyšetrovania a odporúčania
AAIB použila metódu korešpondenčného vyšetrovania, ktoré je vhodné v prípadoch, kedy nenastanú veľké škody na životoch ani poškodenia lietadla. Tento typ vyšetrovania pomáha AAIB identifikovať procedurálne problémy alebo problémy súvisiace s ľudským faktorom. V tomto prípade posádka dokázala včas reagovať a zachrániť cestujúcich pred ešte horšou katastrofou.
Oprava konfiguračnej chyby ukázala perfektnú účinnosť ochranných opatrení lietadla aj štandardných prevádzkových postupov. EasyJet aj Airbus prijali po incidente bezpečnostné opatrenia. Medzi ne patrí zvyšovanie povedomia o riziku a prehodnotenie kontrolných zoznamov postupov spojených s odmrazovaním. Vyšetrovatelia neustále zdôrazňujú disciplínu v kontrolných zoznamoch ako kľúčovú obranu proti ľudským chybám. Letecké spoločnosti neustála zdokonaľujú postupy a výcviky na základe odporúčaní. Incidenty ako je tento, slúžia na pripomienku eskalácie problémov a ako efektívna práca posádky zostáva kľúčom k udržaniu bezpečnosti v letectve.