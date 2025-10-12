Učiteľky denne čelia lavíne detských výhovoriek: Tak TAKÚTO ste ešte nepočuli! Internet sa nevie prestať smiať

Nedeľa12. október 2025, meniny má Maximilián, Maxim, Max, zajtra Koloman

FLORIDA – Učiteľka prvej triedy z americkej Floridy sa stala hviezdou internetu po tom, čo zverejnila video so svojím žiakom. Šesťročný chlapec jej totiž oznámil, že sa necíti dobre – a dôvod, ktorý uviedol, rozosmial státisíce ľudí na sociálnych sieťach.

Učiteľka Gina Rangová z mesta Tallahassee počas hodiny spozorovala, že jeden z jej žiakov vyzerá unavene. Keď sa ho spýtala, čo sa deje, chlapec vážne odpovedal, že má „rannú nevoľnosť“. Range zostala na chvíľu v nemom úžase. „Povedala som si – to snáď nemyslí vážne? Tak som sa ho spýtala ešte raz, a on odpovedal, že áno, má rannú nevoľnosť,“ uviedla pre magazín Newsweek.

Ako sa ukázalo, chlapec si pomýlil význam tohto výrazu. Keďže ho trápil ranný kašeľ a bolo mu zle práve ráno, logicky si spojil tieto fakty a usúdil, že má „morning sickness“. Učiteľka sa neubránila smiechu a celý moment zachytila na video. Krátky klip, ktorý zverejnila na TikToku pod menom @diva_teach, si pozrelo už viac ako pol milióna ľudí a získal desaťtisíce lajkov. Na zázname je vidieť, ako sa učiteľka pýta chlapca, či si je istý, že má rannú nevoľnosť. „Niekedy,“ odpovedal vážne.

Range mu následne vysvetlila, že rannú nevoľnosť majú len tehotné ženy, a že on má pravdepodobne len nádchu. Napriek tomu ho poslala do školskej kliniky, aby sa uistila, že je v poriadku. „Nebolo to práve to, čo by som čakala, že budem musieť niekomu vysvetľovať,“ priznala so smiechom. „Snažila som sa zostať vážna, ale nakoniec som sa neudržala. Vysvetlila som mu, že určite nie je tehotný, len trochu chorý.“

Používatelia TikToku sa v komentároch doslova predbiehali vo vtipoch. „SICK OF MORNINGS je niečo iné ako morning sickness,“ napísal jeden z nich. Ďalší dodal: „Aj ja mám rannú nevoľnosť, keď zazvoní budík.“ Objavil sa aj komentár: „Môj žiak raz volal mame, nech si poňho príde, lebo má návaly tepla.“ Range priznala, že taký veľký ohlas nečakala. „Bolo úžasné zdieľať malý pohľad na to, ako deti rozmýšľajú. Ich logika je jednoducho dokonalá,“ dodala.

