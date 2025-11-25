Je osud TEJTO slávnej rodiny skutočne PREKLIATY? Vnučka bývalého prezidenta potvrdila zdrvujúcu diagnózu: Do roka UMRIEM!

WASHINGTON - Vnučka (35) niekdajšieho amerického prezidenta Johna F. Kennedyho Tatiana Schlossbergová oznámila, že jej bola diagnostikovaná agresívna forma rakoviny. V sobotňajšom článku v časopise The New Yorker, ktorý bol publikovaný na 62. výročie atentátu na jej dedka, novinárka a matka dvoch detí uviedla, že podľa lekárov jej zostáva necelý rok života.
Schlossbergová v eseji s názvom Boj s mojou krvou uvádza, že jej bola diagnostikovaná akútna myeloidná leukémia po pôrode v máji minulého roka. Opísala, ako mala zdravý životný štýl, ktorý zahŕňal behanie, lyžovanie a dokonca aj plávanie v newyorskej rieke Hudson, aby získala prostriedky pre nadáciu venovanú boju s touto chorobou.
Prognóza nie je dobrá
Napriek liečbe, vrátane transplantácie kostnej drene a chemoterapie, jej lekári podľa jej slov oznámili, že prognóza nie je dobrá. "Počas poslednej klinickej štúdie mi lekár povedal, že ma možno udrží nažive ešte rok," uviedla. "Moja prvá myšlienka bola, že moje deti, ktorých tváre mám neustále pred očami, si ma nebudú pamätať," dodala.
STRAŠIDELNÉ príbehy našich detí: Niektoré z nich vidia to, čo dospelí odmietajú! TIETO slová vám zamrazia krv v žilách
Schlossbergová, ktorá sa vo svojej novinárskej kariére zameriavala na environmentálne témy, je hlasnou kritikou svojho bratranca Roberta F. Kennedyho, ktorý je ministrom zdravotníctva v administratíve prezidenta Donalda Trumpa. V eseji tiež opisuje šok z vymenovania svojho bratranca za ministra v čase, keď bojuje s rakovinou.
Boj s rakovinou
"Z nemocničného lôžka som sledovala, ako bol Bobby, napriek logike a zdravému rozumu, potvrdený do tejto funkcie, hoci nikdy nepracoval v medicíne, verejnom zdravotníctve ani vo vláde," uviedla. Dcéra dizajnéra Edwina Schlossberga a diplomatky Caroline Kennedyhovej, je vnučkou 35. prezidenta USA Johna F. Kennedyho a Jacqueline Kennedyovej Onassisovej. V roku 2022 sa Schlossbergovej narodil syn a o dva roky neskôr dcéra.