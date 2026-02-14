Olympionik Jakub Šiarnik priznal NEZHODY vo vzťahu: TOTO je spúšťačom hádky s priateľkou!

BRATISLAVA - Jakub Šiarnik je jedným z najúspešnejších slovenských skialpinistov. V týchto dňoch bojuje na zimnej olympiáde Miláno-Cortina 2026. Keď nešportuje, trávi čas so svojou láskou. Keď však diskutujú o oslave výročia ich vzťahu, začne to medzi dvojicou škrípať. Na čom sa partneri nedokážu zhodnúť a chystá sa športovec požiadať svoju partnerku o ruku?
Už dnes večer sa diváci STVR môžu tešiť na novú epizódu šou Neskoro večer, ktorá každý týždeň láka k obrazovkám Jednotky stovky tisíc divákov. Tentoraz do relácie moderátora Petra Marcina zavítajú talentovaná herečka Paula Lopatovská, hudobník Peter Cmorik a športovec Jakub Šiarnik.
Jeden z najúspešnejších slovenských skialpinistov z viacerými slovenskými titulmi a umiestneniami v TOP 10 na svetových šampionátoch si vybojoval miestenku na Zimnej olympiáde Miláno-Cortina 2026 a aktuálne tam reprezentuje našu krajinu. No ešte pred odchodom na toto vrcholové športové podujatie zavítal do šou Neskoro večer...
No a tam prišla reč aj na jeho priateľku, s ktorou tvorí pár už 2 roky. Ak však príde reč na ich výročie, nedokážu sa zhodnúť na jednom dátume. Prečo tomu tak je a či plánuje svoju milú požiadať o ruku, sa dozviete z ukážky nižšie. Celú reláciu, ktorou sprevádza moderátor Peter Marcin si vychutnajte v dnes o 21.40 h na Jednotke.