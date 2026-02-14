Náhla ZMENA počasia už o pár hodín! Príde rapídne ochladenie, vietor bude NEBEZPEČNÝ

BRATISLAVA - Slovensko opäť čaká výrazná zmena počasia s príchodom arktického vzduchu. Meteorológovia varujú pred prudkým ochladením, celodenným mrazom a veľmi silným severným vetrom, ktorý môže spôsobiť materiálne škody. Najsilnejšie poryvy až cez 100 km/h sa očakávajú najmä na východe krajiny.
Už o niekoľko hodín zasiahne Slovensko výrazná zmena počasia. Meteorológovia upozorňujú na prudké ochladenie, návrat zimy, celodenné mrazy a najmä na veľmi silný severný vietor, ktorý môže podľa najnovších modelov spôsobiť aj materiálne škody, píše portál o počasí iMeteo.sk. Studený vzduch začne nad naše územie prúdiť v noci od severu a už ráno sa na väčšine Slovenska očakáva mrazivé počasie so snežením.
Za vpádom studeného vzduchu stojí kombinácia tlakových útvarov nad Európou. Po zadnej strane tlakovej níže nad Ruskom sa k nám dostane arktický vzduch, pričom jeho prílev ešte zosilní tlaková výš presúvajúca sa od severozápadu. Slovensko sa tak ocitne medzi dvoma výraznými tlakmi, čo vytvorí silný tlakový gradient – a ten je priamym predpokladom pre veľmi silný vietor.
Vietor začne silnieť v noci
Vietor začne výraznejšie silnieť v noci na nedeľu najskôr na západnom Slovensku a ráno už bude veterno na celom území. Najsilnejšie nárazy sa očakávajú v Podunajskej a Východoslovenskej nížine, kde môžu dosiahnuť 15 až 23 m/s. Meteorológovia však upozorňujú, že popoludní sa situácia ešte zhorší. Na východe, najmä v Košickom kraji, môžu poryvy prekročiť aj 25 m/s (90 km/h).
Najväčšie riziko predstavuje padavý vietor, ktorý sa môže vyskytnúť najmä na južných svahoch pohorí, napríklad pod Tatrami či Nízkymi Tatrami. Studený vzduch prúdiaci zo severu je nútený vystúpiť nad horský hrebeň a na záveternú stranu prudko klesá, čím sa jeho rýchlosť ešte viac zosilní. Najnebezpečnejšie podmienky sa očakávajú medzi 10.00 h a 18.00 h.
Na mnohých miestach Slovenska platia výstrahy pred silným vetrom. V žltých okresoch sa očakávajú poryvy 15 až 23 m/s, v oranžových môže vietor dosiahnuť až 28 m/s (100 km/h). Takéto hodnoty sú v nižších polohách zriedkavé a majú potenciál spôsobovať škody na majetku, najmä na strechách, stromoch či elektrickom vedení.