Mysleli si, že sú to len skaly: Pod útesmi sa vyše 10-tisíc rokov skrýval POKLAD! Paleontológovia hovoria o MONŠTRE

BUENOS AIRES - V prírodnej rezervácii Centinela del Mar v argentínskej provincii Buenos Aires objavili paleontológovia kel mastodonta, ktorý je starý viac ako 100 000 rokov. Výnimočne zachovaná fosília patrila obrovskému bylinožravcovi z doby ľadovej a vedci ju teraz podrobia detailnému výskumu. Jeho výsledky môžu priniesť nové poznatky o živote pravekej megafauny Južnej Ameriky.
Paleontológovia objavili obrovský kel mastodonta. Mierne zakrivený nález patril druhu notiomastodon platensis, ktorý je úzko príbuzný dnešnému slonovi a vyhynul približne pred 10 000 rokmi. Odhadovaná hmotnosť tohto živočícha sú tri až štyri tony a výškou 2,5 až tri metre. Patrí medzi megafaunu doby ľadovej, ktorá kedysi obývala miestne pobrežie. Vedci z prírodnej rezervácie Centinela del Mar uvádzajú, že približne 1,5 metra dlhý kel je výnimočný nielen svojou veľkosťou, ale aj výborným stavom.
Región posiaty fosíliami
Našli ho uložený pod niekoľkými metrami sedimentu, ktorý ho dobre ochránil. Tento región je už desaťročia paleontologickým hotspotom. V pobrežných útesoch sa tu pravidelne nachádzajú pozostatky glyptodonov, obrovských leňochov, párnokopytníkov a ďalších veľkých pravekých cicavcov. Odborníci podrobia nález analýze, aby určili presný vek mastodonta, ako aj podmienky, v ktorých žil a pravdepodobnú príčinu jeho smrti. Podľa portálu What’s The Jam bola fosília prevezená do múzea prírodných vied v neďalekom Miramar v Argentíne.
Múzeum uviedlo: „Mastodonty migrovali zo Severnej Ameriky počas vrcholu zaľadnenia po tom, ako sa obe Ameriky spojili cez územie dnešnej Panamy približne pred 2,5 milióna rokov. Pre túto migráciu sú typické aj ďalšie živočíchy, napríklad smilodon (šabľozubé tigre), medvede, pumy, jelene, lamy, kone a rôzne druhy psovitých šeliem. Stretávali sa s pôvodnými druhmi, ako glyptodony, obrovské leňochy, vačkovce a ďalšie druhy, ktoré naopak neskôr migrovali na sever. Fosília sa teraz nachádza v laboratóriu múzea, kde bude starostlivo pripravená na vystavenie v jednej z galérií.“