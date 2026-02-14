Poslankyňa SaS na olympiáde v Miláne: FOTO Darček pre otca, prvý let dcéry... Takéto majú plány!

BRATISLAVA - Nielen prezident Peter Pellegrini a naši ministri, ale aj opozičná poslankyňa SaS Martina Bajo Holečková fandí Slovákom priamo v Taliansku. Ako prezradila pre Topky.sk, poslankyňa trávi olympijské hry v Miláne spolu s rodinou. Ako sama hovorí, športové podujatia navštevuje pravidelne a olympiáda bola tentoraz aj rodinným darčekom.
„Zobrala som celú rodinu. Môj otec má tento rok okrúhle narodeniny, takže som mu účasť na olympiáde dala aj ako darček,“ vysvetlila. Holečková je známa tým, že veľké športové udalosti rada sleduje osobne. „Na zápasy Slovenska a veľké podujatia chodím bežne. Bola som na futbalových ME v Nemecku aj na hokejových MS v Česku. Chodím aj na basketbal, ktorý som v mladosti hrávala,“ dodala.
Olympiáda bola zároveň prvým veľkým cestovateľským zážitkom pre jej dcérku. „Malá Rebeka prvýkrát letela. Zvládla to super, bez plaču, celú cestu prespala,“ opísala poslankyňa. V sobotu s celou rodinou fandí slovenským hokejistom v ťažkom súboji proti Švédsku.
Rodina si plánuje užiť nielen hokejové zápasy, ale aj ďalšie športy. „Okrem hokeja rozmýšľame, či nepôjdeme aj na krasokorčuľovanie, ktoré má veľmi rada moja mamina,“ prezradila. Popri športových zážitkoch chcú využiť čas aj na spoznávanie mesta. „Plánujeme navštíviť pamiatky a určite aj slovenský olympijský dom v Miláne,“ dodala Holečková.