HOROR po rutinnom zákroku: Ema zomrela po operácii mandlí! Šokujúce DETAILY... Ďalšia smrť o pár dní

Všeobecná nemocnica Čačak
Všeobecná nemocnica Čačak (Zdroj: obcacak.rs)
ČAČAK - Rutinná operácia sa zmenila na tragédiu. Štvorročná Ema M. však prišla o život v srbskej nemocnici po odstránení krčných mandlí. Čo sa presne stalo na operačnej sále, zostáva pre jej rodičov záhadou a žiadajú odpovede. Po tragickom výsledku nariadila nemocnica internú kontrolu kvality zdravotnej starostlivosti, ktorá má preveriť, či nedošlo k pochybeniam.

Po rutinnom zákroku v nemocnici v srbskom meste Čačak sa prípad štvorročného dievčaťa skončil tragicky a vyvolal otázky o možných pochybeniach zdravotníckeho personálu. Ema M. (†4), ktorá pochádzala z okolia mesta Čačak, mala dlhodobo problémy s mandľami. Vo Všeobecnej nemocnici Čačak preto podstúpila tonzilektómiu. Zákrok bol považovaný za rutinný, no počas zotavovania sa objavili komplikácie. Dievča následne previezli do Belehradu, kde 4. februára zomrelo v Inštitúte pre matku a dieťa. Podľa rodičov bola Ema pred operáciou zdravá a netrpela žiadnymi inými ochoreniami. 

Zdroj denníka Blic uviedol, že počas operácie bolo krvácanie v norme a po odstránení mandlí sa neobjavili žiadne komplikácie. Aj anestéziologická správa mala byť bez odchýlok. Problémy však nastali počas fázy zotavovania – objavil sa bronchospazmus, teda kŕč svalov okolo dýchacích ciest, ktorý sťažuje dýchanie, a tiež výrazná sekrécia v dýchacej trubici. „Pri prijatí do nemocnice bola ORL prehliadka v poriadku, nos aj hrdlo boli v dobrom stave a neexistovali žiadne kontraindikácie na operáciu,“ uviedol zdroj.

Dramatické chvíle po zákroku

Matka dievčaťa, Sanja, opísala dramatické chvíle po zákroku. „Sestra mi najprv povedala, že operácia skončila a mám dcéru prebudiť. Potom sa však vrátila na sálu a zostala tam asi tri hodiny. Keď vyšla, povedala mi, že nevie, čo sa stalo, že stav je kritický a že sa modlí, aby Ema prežila,“ hovorí. Chirurg neskôr rodine oznámil, že samotná operácia prebehla dobre. Problém sa vraj objavil až pri prebúdzaní – lekári zaznamenali krv v pľúcach a v dýchacej trubici. Matka tvrdí, že jej nikto presne nevysvetlil, čo sa na operačnej sále stalo.

Dievča napokon previezli do Belehradu s extrémne nízkym krvným tlakom 50/22. „Lekári v Belehrade urobili maximum, o tom nepochybujem. Myslíme si však, že k chybe mohlo dôjsť v Čačaku. Na našu žiadosť aj na žiadosť inštitútu bola vykonaná súdnolekárska pitva. Je pre nás dôležité poznať pravdu, prečo sme prišli o naše dieťa,“ dodala matka.

Pred nemocnicou v Čačaku sa v pondelok zhromaždili rodina, priatelia aj obyvatelia mesta. Prišli vyjadriť podporu a žiadať odpovede. „Sme tu, aby sme hľadali pravdu a spravodlivosť pre Emu. Dieťa prišlo na bežnú operáciu mandlí a zomrelo. To nemožno ignorovať,“ zaznelo z davu.

Vedenie nemocnice vyjadrilo rodine sústrasť a oznámilo začatie interného preverovania. Nariadená bola aj externá kontrola, ktorá spolu s výsledkami pitvy posúdi, či došlo k lekárskej nedbanlivosti. Podľa prvotných zistení zdravotného inšpektora bola zdravotná dokumentácia vedená v súlade s odbornými štandardmi.

Ďalšie úmrtie

Po tragickom úmrtí Emy zomrel vo Všeobecnej nemocnici v Čačaku v noci z 11. na 12. februára aj 38‑ročný muž, ktorý taktiež podstúpil operáciu mandlí, píšu noviny Serbian Times. Dospelý pacient, ktorý nebol poistený v národnom systéme, sa rozhodol pre zákrok na vlastnú žiadosť pre dlhodobé problémy s dýchaním. Podľa ministerstva bol oboznámený s rizikami, ktoré vyplývali z jeho ďalších zdravotných komplikácií. Po operácii však nastal fatálny priebeh.

Úmrtie muža prišlo len niekoľko dní po tragickom prípade štvorročného dievčatka, čo vyvolalo okamžitú reakciu štátnych orgánov. Po obdržaní informácií o druhom úmrtí vyslalo ministerstvo zdravotníctva do nemocnice v Čačaku inšpektorov. Minister zdravotníctva zároveň rozhodol, že vedenie ORL oddelenia dočasne prevezmú odborníci z Univerzitných klinických centier Srbska a Kragujevca. Opatrenie bude platiť až do ukončenia vyšetrovania okolností oboch úmrtí. Okrem toho minister nariadil aj dočasné administratívne opatrenia, ktoré zahŕňajú prevzatie riadenia celej nemocnice na prechodné obdobie.

