Ďalšia TRAGÉDIA! Šokujúci objav po príchode domov: Manželka našla muža mŕtveho v posteli s bodnými ranami

GABČÍKOVO - Čierny týždeň na Slovensku? Objavili ďalšie mŕtve telo. Policajti v Gabčíkove vyšetrujú okolnosti smrti muža, ktorého telo s bodnými ranami objavila jeho manželka. Ohliadajúci lekár nevylúčil ani cudzie zavinenie.
V piatok neskoro večer sa v jednom z bytov v Gabčíkove odohrala tragická udalosť. Píšu o tom tvnoviny.sk. Krátko po 23.00 h objavila manželka vo vlastnom byte nehybné telo svojho manžela, ktorý mal viditeľné bodné poranenia.
Okolnosti, za ktorých muž prišiel o život, nie sú v súčasnosti jasné. Podľa dostupných informácií mal obeť v ruke nôž, čo by teoreticky mohlo poukazovať na možnosť samovraždy. Ohliadajúci lekár však pri vyšetrovaní tela nevylúčil ani možnosť cudzieho zavinenia. Muž mal podľa zistení v oblasti hrudníka niekoľko bodných rán.