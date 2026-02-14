Alarmujúca situácia na Ukrajine: Ruské útoky zasiahli celú energetiku, nie je jediná nepoškodená elektráreň

MNÍCHOV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii uviedol, že každá elektráreň v krajine bola poškodená ruskými útokmi. „Nie je jediná elektráreň na Ukrajine, ktorá by nebola poškodená ruskými útokmi,“ povedal Zelenskyj. Informuje o tom agentúra AFP. V januári podľa prezidenta zaútočilo na Ukrajinu celkovo 6000 dronov letiacich z Ruska.
„Niekedy sa nám podarí doručiť nové rakety pre naše systémy Patriot alebo NASAMS tesne pred útokom, inokedy až na poslednú chvíľu,“ dodal a vyzval na rýchlejšie dodávky zbraní pre ukrajinské systémy protilietadlovej obrany dodávané Západom. Zelenskyj tiež kritizoval, že vývoj zbraní je rýchlejší ako politické snahy ukončiť ruskú inváziu. „Zbrane sa vyvíjajú rýchlejšie než politické rozhodnutia, ktoré majú ich použitie zastaviť,“ povedal Zelenskyj na konferencii a uviedol, že iránske drony Šahíd, s ktorými Rusko útočí na Ukrajinu, sa s pokračujúcou vojnou stali podstatne nebezpečnejšími.
Ukrajinský prezident tiež označil ruského lídra Vladimira Putina za „otroka vojny“. „Nikto na Ukrajine neverí, že by (Putin) niekedy nechal náš ľud tak, ale ani iné európske krajiny nenechá len tak, lebo sa nevie vzdať myšlienky vojny. Môže sa považovať za cára, ale v skutočnosti je otrokom vojny,“ povedal Zelenskyj. Volodymyr Zelenskyj sa v prejave na konferencii tiež poďakoval Českej republike za muničnú iniciatívu, pričom oslovil prezidenta Petra Pavla.