Valentínové ŠIALENSTVO na Slovensku: Každý štvrtý si našiel partnera TÝMTO spôsobom! Ste medzi nimi?

BRATISLAVA - Valentín na Slovensku už nie je len o kvetoch a čokoláde. Dáta ukazujú, že počas sviatku sa výrazne zvyšuje aktivita používateľov online zoznamiek a aplikácií, ktorí sú ochotní viac investovať do prémiových služieb.
Február patrí medzi najživšie obdobia roka nielen pre kaviarne a reštaurácie, ale aj pre digitálne zoznamovacie platformy. Podľa dát Visa Consulting & Analytics (VCA) sa aktivita používateľov, ktorí dlhodobo využívajú online zoznamky, počas Valentína výrazne zvyšuje. Tento krátky mesiac zaznamenal v roku 2025 mimoriadny nárast transakcií nielen na Slovensku, ale aj v celej strednej a východnej Európe.
Online zoznamovanie sa stalo súčasťou každodenného života, najmä po pandémii, keď sa osobné stretnutia presunuli do virtuálneho priestoru. Po návrate do bežného života sa množstvo príležitostných používateľov znížilo, no zostala stabilná skupina lojálnych užívateľov, ktorí si cenia prémiové funkcie a majú záujem investovať do kvalitnejších možností zoznamovania.
Ktorá veková skupina má najväčší záujem?
Štatistiky ukazujú, že najväčší záujem o online zoznamky majú ľudia vo veku 27–35 rokov. Platené služby využívajú skôr ľudia stredného veku (45–53 rokov), ktorí sú ochotní investovať do vyššej kvality služieb. Partnera cez internet si našiel takmer každý štvrtý Slovák, pričom osobné stretnutia, napríklad cez priateľov alebo v práci či škole, stále dominujú. Pri prvom rande Slováci najčastejšie volia neformálne prostredie – kávu či prechádzku. Večera v reštaurácii je menej obvyklá a stretnutia v klube zostávajú skôr výnimkou.
S nárastom online zoznamovania však prichádza aj riziko podvodov. Podľa Ľubice Gubovej, country manažérky Visa pre Slovensko, sú páchatelia romantických podvodov čoraz sofistikovanejší a využívajú aj umelú inteligenciu, aby pôsobili dôveryhodne a zmanipulovali obete. Medzi typické varovné signály patrí napríklad rýchle zdieľanie osobných tragických príbehov, žiadosti o peniaze, nezrovnalosti v osobných údajoch či neochota absolvovať videohovor.
Nezabudnite na obozretnosť
„Vždy je vhodné overiť si identitu druhej osoby z nezávislých zdrojov. Pomôcť môže reverzné vyhľadávanie fotografií, ktoré ukáže, či neboli prevzaté od niekoho iného. Opatrnosť je dôležitá aj pri rýchlom rozvíjaní vzťahu, napríklad keď vám niekto vyzná lásku hneď na začiatku komunikácie. Podvodníci sú majstri manipulácie a často sa stavajú do pozície zraniteľných osôb, aby si získali dôveru,“ vysvetľuje Gubová.
Valentín tak môže byť pre mnohých príležitosťou na romantiku aj zábavu, no zároveň pripomína, že aj online svet si vyžaduje obozretnosť a zdravý nadhľad. Pre tých, ktorí používajú zoznamovacie aplikácie, je najdôležitejšie myslieť nielen na šťastie v láske, ale aj na bezpečnosť a rozum pri online stretnutiach.