Intenzívne dažde a tlakové níže: Vlna záplav vo Francúzsku prekonala všetky rekordy

PARÍŽ - Francúzsky systém varovania pred záplavami funguje už mesiac bezprecedentným tempom, keďže mnohé časti krajiny sužujú tlakové níže a intenzívne dažde, uviedla v sobotu pre agentúru AFP riaditeľka varovnej služby Vigicrues Lucie Chadourne-Faconová.
„Dnes je to už 30 dní, čo je stále nejaké územie krajiny v prerušovanej oranžovej alebo červenej výstrahe,“ povedala Chadourne-Faconová, pričom narážala na dva najvyššie stupne varovania. Ako dodala, „ide celkovo o 81 departementov s výstrahou pre 154 riek, takže sme prekonali všetky naše rekordy“.
Šéfka Vigicrues tiež uviedla, že vlhkosť pôdy dosiahla rekordnú úroveň od začiatku zberu údajov v roku 1959. „Čelíme všeobecnej povodňovej situácii po celej krajine, lebo pôda je všade nasýtená“ a „stratila schopnosť vsakovať ďalšiu vodu,“ vysvetlila. V dôsledku toho sú teraz rieky vo Francúzsku citlivé aj na najmenšie zrážky a reagujú veľmi rýchlo zdvihnutím hladiny. Chadourne-Faconová zároveň upozornila, že Francúzi nemajú v najbližších dňoch očakávať „návrat k normálu“.
Po intenzívnych dažďoch hrozia vo viacerých oblastiach Francúzska ďalšie povodne. Pre dva departementy na juhozápade krajiny platí najvyšší (červený) stupeň výstrahy, pre ďalších 13 departementov platí druhá najvyššia (oranžová) výstraha. Podľa varovnej služby v zasiahnutých oblastiach očakávajú alebo už dochádza k vylievaniu riek z korýt, upozornila agentúra DPA.
„Za posledných 20 rokov nebolo nikdy toľko úsekov riek súčasne vo výstrahe,“ povedala Chadourne-Faconová pre rozhlas France Info. Francúzske médiá informujú, že úrady preventívne evakuovali z domov stovky ľudí. Po tlakovej níži Nils je bez dodávok elektriny stále približne 182-tisíc domácností. V dôsledku nepriaznivého počasia prišli v krajine o život najmenej dvaja ľudia.