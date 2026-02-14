Milióny, diamanty a slovenský pas? Danko žiada Šutaja Eštoka, aby preveril Epsteinovu partnerku! Lajčák reaguje

BRATISLAVA - Slovenská národná strana (SNS) žiada ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby zabezpečil preverenie a verejne potvrdil alebo vyvrátil medializovanú informáciu o údajnom slovenskom občianstve Karyny Shulyakovej pôvodom z Bieloruska. Ide o poslednú partnerku finančníka a usvedčeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, ktorej malo z jeho dedičstva pripadnúť 100 miliónov dolárov, 48 diamantov a viaceré nehnuteľnosti. V prípade, že naň nemala nárok, žiadajú národniari jeho odňatie a vyvodenie zodpovednosti voči tým, ktorí jej ho pomohli získať. Informovala o tom hovorkyňa strany Zuzana Škopcová.
„Overenie pravdivosti tejto informácie považujeme za mimoriadne dôležité. Ak sa jej slovenské občianstvo nepotvrdí, žiadame, aby Ministerstvo vnútra (MV) SR túto skutočnosť oficiálne dementovalo,“ uviedla hovorkyňa. Meno Slovenskej republiky totižto podľa SNS nemôže byť bezdôvodne spájané s negatívne vnímanými medzinárodne sledovanými kauzami.
Ak by sa naopak potvrdilo, že Shulyaková skutočne disponuje slovenským štátnym občianstvom, považujú národniari ďalej za nevyhnutné dôsledne preveriť, či v danom prípade došlo pri udelení štátneho občianstva k plne zákonnému nezaujatému postupu príslušných orgánov. Zákon o štátnom občianstve totiž podľa nich ustanovuje viaceré prísne podmienky vrátane požadovanej najmenej osem ročnej dĺžky pobytu na území Slovenskej republiky.
SNS v tejto súvislosti ministra vnútra zároveň opätovne vyzýva na riadne preverenie všetkých informácií vyplývajúcich z tzv. Epsteinových spisov vo vzťahu k Slovenskej republike. To prostredníctvom zriadenia osobitného vyšetrovacieho tímu s jasným mandátom, odbornými kapacitami a povinnosťou transparentne informovať verejnosť o výsledkoch preverovania.
Lajčák sa bráni
Exminister zahraničných vecí Miroslav Lajčák odmieta, že by mal niečo spoločné s Karynou Shulyakovou alebo jej údajným slovenským občianstvom. Uviedol to v reakcii na koaličnú SNS, ktorá žiada preveriť medializovanú informáciu o tom, že by Shulyaková, posledná partnerka finančníka a usvedčeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, mala slovenským občianstvom disponovať. „S danou osobou a jej údajným slovenským občianstvom nemám nič spoločné,“ uviedol Lajčák.