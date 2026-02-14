Takto oslávia sviatok zaľúbených Malachovská a Chabroňová: Sila, aký darček chce Ivetin muž!

BRATISLAVA - Prichádza lásky čas! Valentín je sviatkom zaľúbených, ktorý rady oslavujú hlavne zamilované páry. Láska však kvitne v každom veku a stále zaľúbená je aj moderátorka Iveta Malachovská. Ako teda budú sláviť tento deň u nich doma?
IVETA MALACHOVSKÁ
Oslavujete lásku celý rok alebo na Valentína je to výnimočnejšie?
Oslavujem celý rok, ja som tým veľmi známa, že mám Valentína niekoľkokrát za deň. Dokonca aj do týždňa viackrát. Môj manžel mi nosí kvety. Jednoducho je v obchode, spomenie si na mňa a prinesie mi kvety. Patrím medzi tí šťastné ženy, ktoré vedia, že majú pri sebe úžasných manželov. Len vďaka tomu, že sú šťastné ženy, sú šťastní aj muži. Valentín nie je pre mňa úplne top deň v mojom živote. To sú skôr Vianoce. Ale... Ja som šťastlivec, ktorý si užíva počas celého roka.
Dostali ste niekedy gýčový darček?
Nie, ja mám slušného muža, ja nedostávam gýče. On počúva celý život, čo ja chcem, alebo čo sa mi páči. On mi robí radosť práve tým, že počúva. To inak odporúčam všetkým mužom aj ženám. Ak chcú robiť radosť svojej polovičke, mali by počúvať, čo rozprávajú tie ich polovičky, a potom ich prekvapiť.
Manžel vás vždy dokáže prekvapiť. Aj vy jeho?
Jasné... Povedal mi, že si prosí nové kroksy kúpiť. Musím robiť všetko preto, aby som ho prekvapila a kúpila mu nové kroksy.
Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí sú 14. februára sami?
Nebudú určite sami. Vždy je niekto na svete, kto na nich myslí. Možno ich nedržia za ruku, ale určite sú na svete ľudia, ktorí myslia v danej chvíli aj na vás a na tých, ktorí majú pocit, že sú sami. Keď nie, tak v tejto chvíli sľubujem, že ja si 14. februára spomeniem na ľudí, ktorí môžu byť sami. Takže jeden človek určite na nich myslí.
ANDREA CHABROŇOVÁ
Spomínate si na najromantickejší moment vášho života?
Romantické momenty patria medzi tie najkrajšie spomienky v živote. Jeden taký mám aj ja, veľmi vzácny, práve preto si ho nechávam pre seba, vo svojom srdci.
Najgýčovejší valentínsky darček, aký ste kedy dostali alebo darovali?
Nepamätám si na žiadny gýčový darček. Keď je niečo darované z lásky vážim si to a vtedy pre mňa žiadny darček nie je gýč.
Je Valentín pre vás sviatok lásky alebo marketingový ťah?
Priznám sa, že Velantína nejako špeciálne neprežívam. Láska si zaslúži pozornosť každý deň, nielen keď to ukazuje kalendár.
Ak by ste mali opísať lásku jednou vetou, znela by...
Láska je bezpečný prístav plný pokoja, smiechu a malých radostí.
Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí sú 14. februára sami?
Byť sám na Valentína neznamená byť sám v živote. Láska má mnoho podôb. A keď je vám smutno z toho, že Valentína prežívate sami, doprajte si niečo čo vám urobí radosť. Mať rád sám seba je základ každej ďalšej lásky.