Šok pre ekológov! Trump vyhlásil, že emisie nie sú hrozba: RUŠÍ prísne limity pre autá a továrne

WASHINGTON – Americká vláda odvolala svoje oficiálne vedecké zhodnotenie o tom, že skleníkové plyny predstavujú ohrozenie zdravia, oznámil vo štvrtok prezident Donald Trump. Toto stanovisko pritom tvorilo právny základ regulácie emisií z elektrární, vozidiel a ďalších zdrojov v USA, informujú o tom agentúry DPA a AP.
Nový predpis Agentúry pre ochranu životného prostredia (EPA) ruší vyhlásenie vlády z roku 2009 známe ako „stanovisko o ohrození“, ktoré určilo, že oxid uhličitý a ďalšie skleníkové plyny ohrozujú verejné zdravie a prosperitu. Najvyšší súd USA predtým rozhodol, že skleníkové plyny sú znečisťujúce látky, ktoré možno regulovať na základe zákona o čistom ovzduší.
Trumpova vláda tvrdí, že doterajšie stanovisko poškodzovalo priemysel a hospodárstvo krajiny a že vlády prezidentov Baracka Obamu a Joea Bidena pri ňom skreslili vedecké poznatky. Ekológovia zdôrazňujú, že skleníkové plyny sú jasným nebezpečenstvom, pretože klimatická zmena zhoršuje extrémne prejavy počasia, ako sú záplavy, vlny horúčav a suchá, ktoré spôsobujú škody za miliardy dolárov.
Klimatickí vedci varovali, že zrušenie stanoviska o ohrození naruší desaťročia vedeckého pokroku a poškodí dôveryhodnosť amerických inštitúcií, ktorých úlohou je chrániť životné prostredie. Rozhodnutie EPA ruší tiež všetky normy pre emisie skleníkových plynov z vozidiel, podľa expertov by však mohlo podnietiť širšie odvolávanie klimatických regulácií.