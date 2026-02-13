Napätie v Ázii rastie: Japonsko zadržalo čínsku loď, Peking reaguje obmedzením obchodu a varovaniami

TOKIO - Japonské úrady v piatok oznámili, že zadržali čínsku rybársku loď spolu s jej kapitánom po tom, ako nerešpektoval ich príkazy. Agentúra AFP uvádza, že incident pravdepodobne ešte viac zvýši napätie medzi Tokiom a Pekingom.
„Kapitán lode dostal príkaz zastaviť, aby rybársky inšpektor vykonal kontrolu, ale loď tento príkaz neuposlúchla a odplavila sa,“ uviedla japonská rybárska agentúra, ktorá podľa AFP vykonáva inšpekcie a ďalšie operácie vo vodách okolo Japonska. „V dôsledku toho bol kapitán lode v ten istý deň zadržaný,“ dodáva sa v jej stanovisku.
K incidentu došlo vo štvrtok vo výlučnej ekonomickej zóne Japonska pri prefektúre Nagasaki, 89,4 námorných míľ juhozápadne od ostrova Meshima, priblížila agentúra. AFP uvádza, že čínsku rybársku loď tento úrad naposledy zadržal v roku 2022. Zadržaným kapitánom je 47-ročný čínsky občan. Na palube lode bolo okrem neho ďalších desať osôb.
Napäté vzťahy medzi Japonskom a Čínou vypukli po vyjadreniach japonskej premiérky Sanae Takaičiovej z novembra 2025, že Tokio by mohlo vojensky zasiahnuť v prípade čínskeho útoku na samosprávny demokratický Taiwan. Peking si tento ostrov nárokuje ako súčasť svojho územia a neodmieta ani použitie sily na jeho anektovanie, vysvetľuje AFP. Čína následne odrádzala svojich občanov od cestovania do Japonska, pričom poukazovala na zhoršujúcu sa bezpečnosť a prípady páchania trestnej činnosti voči čínskym občanom. Peking podľa AFP uskutočnil aj spoločné letecké cvičenia s Ruskom a obmedzil dovoz a vývoz viacerých tovarov.