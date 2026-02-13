Riadna facka pre rodičov: TABUĽKA Na daňovom bonuse na dieťa stratia stovky až tisícky eur ročne!

BRATISLAVA - Ak patríte k tým, ktorí čakajú na na daňové bonusy na deti v ročnom zúčtovaní alebo daňovom priznaní za rok 2025, počítajte s tým, že budú nižšie, ako vlani. V niektorých prípadoch aj o tisícky eur.
Ako upozornil odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál, v porovnaní s predchádzajúcim rokom budú daňové bonusy omnoho nižšie.
Pri jednom dieťati do 15 rokov napríklad dostanete ročne o 480 eur menej. Pri dvoch deťoch do 15 rokov to bude dokonca menej až o 960 eur. Pri jednom dieťati do 15 rokov a jednom do 18 rokov dostanete o 1560 eur menej. Pri dvoch deťoch do 18 rokov dostanete menej až o 2160 eur. O rovnakú sumu prídete aj pri jednom dieťati do 15 rokov, jednom do 18 rokov a jednom do 25 rokov.
Daňový bonus na deti, porovnanie 204 - 2025:
|VEK DIEŤAŤA
|2024
|2025
|ROZDIEL
|0-15
|1680 eur
|1200 eur
|- 480 eur
|15-18
|1680 eur
|600 eur
|- 1080 eur
|18-25
|600 eur
|0 eur
|- 600 eur
V tabuľke a výpočtoch nie je zohľadnené krátenie súm daňových bonusov pri nízkom príjme a pre rok 2025 ani pri vysokom príjme.
Sumy vychádzajú z nových pravidiel, podľa ktorých na deti do 15 rokov dostanú rodičia maximálne 100 eur mesačne. Od 15 až 17 rokov to je 50 eur mesačne a po dovŕšení 18. roku nárok zanikol.
Bonus môžu čerpať zamestnanci, živnostníci aj ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), a to mesačne alebo raz ročne prostredníctvom daňového priznania. Je možné ho uplatniť na vlastné, osvojené, nevlastné aj zverené deti. Nárok trvá od mesiaca narodenia až do 18 rokov dieťaťa, ak pokračuje v štúdiu.