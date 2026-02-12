TOTO svet športu ešte nezažil: Zväčšujú si PRIRODZENIE kyselinou, aby oklamali 3D skenery! Stačia DVA centimetre navyše

CORTINA D’AMPEZZO - Tohtoročné zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo neprinášajú len športové výkony a boj o medaily. V posledných dňoch sa pozornosť presunula aj do zákulisia, kde sa rozvírila kauza, ktorá vyvoláva rozpaky, otázniky aj ostré reakcie zo strany športovcov a odborníkov.
V centre pozornosti sa totiž ocitla bizarná aféra, ktorú zahraničné médiá rýchlo premenovali na „Penis-gate“. Podľa medializovaných informácií mali niektorí skokani na lyžiach hľadať netradičný spôsob, ako získať výhodu, a to úpravou svojich telesných proporcií.
Každý centimeter sa počíta
Dôvod má byť prekvapivo technický. Medzinárodná lyžiarska a snowboardová federácia (FIS) využíva pri kontrole kombinéz 3D skenery, ktoré detailne merajú postavu športovca vrátane oblasti rozkroku. A práve tam môže každý centimeter navyše znamenať väčšiu plochu obleku. Väčšia kombinéza dokáže vytvoriť lepší vztlak a v športe, kde rozhodujú detaily, môže ísť o citeľný rozdiel. Niektoré vedecké štúdie dokonca naznačujú, že dva centimetre navyše môžu predĺžiť let o viac než päť metrov.
Podľa nemeckého denníka Bild mali niektorí športovci údajne siahnuť po injekciách kyseliny hyalurónovej, látky známej skôr z estetickej medicíny. Tá sa bežne používa pri kozmetických úpravách, no v tomto prípade by mala slúžiť na zväčšenie intímnych partií a tým aj na získanie väčšej kombinézy.
Čo sa deje v zákulisí?
Svetová antidopingová agentúra (WADA) už oznámila, že situáciu preverí. Americkí reprezentanti reagovali opatrne. Skúsený Kevin Bickner pre USA Today uviedol: „Nemyslím si, že je to problém nášho športu. Nikdy som nepočul, že by to niekto robil. Určite to nerobí nikto z nášho tímu.“ Zároveň však pripustil, že teoreticky by takýto postup mohol byť možný.
Ohlas vyvolala kauza aj na Slovensku. Viacerí olympijskí medailisti reagovali s nadhľadom, no zároveň zdôraznili, že základom úspechu má byť tréning, nie experimenty na vlastnom tele. Matej Tóth k tomu s úsmevom pre šport24.sk poznamenal: „Úprimne som sa na tom schuti zasmial. Niekedy sa až čudujem, čo sú ľudia schopní spraviť pre pár centimetrov navyše.“
Problémové majstrovská v Trondheime
Niggli uviedol, že WADA nemá žiadne náznaky, že k týmto manipuláciám dochádza. Ako uvádza ČTK, zasiahla by iba vtedy, ak by metóda podvádzania spadala pod definíciu dopingu. "Nepoznám detaily skokov na lyžiach a to, ako toto môže ovplyvňovať výkonnosť, ale ak niečo také vyjde najavo, preveríme to. Nepočul som o tom, kým ste sa o tom nezmienili. Ale rozhodne preveríme, či to má niečo spoločné s dopingom - inými metódami zlepšovania výkonov sa nezaoberáme," dodal.
Manipulácia s kombinézami je v skoku na lyžiach citlivá a aktuálna téma. Na vlaňajších majstrovstvách sveta v klasickom lyžovaní v Trondheime sa prevalilo podvádzanie v nórskom tíme a olympijskí medailisti Marius Lindvik a Johann André Forfang dostali trojmesačný dištanc. Prezident WADA Witold Baňka novinárom odpovedal so smiechom. "Skoky na lyžiach sú v Poľsku veľmi populárne, takže vám sľubujem, že sa na to pozriem," povedal poľský šéf antidopingovej agentúry.